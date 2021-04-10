Медик горно-штурмовой роты Светлана Землина получила орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Она 26 марта вытаскивала из-под обстрела раненых под Шумами украинских защитников.

Указ о награждении орденом отважной женщины-медика издал 7 апреля президент Владимир Зеленский.

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Военного медика Светлану Землину наградили орденом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в фейсбуке отметил смелость 24-летней девушки – старшего боевого медика горно-штурмовой роты, сержанта Светланы Землиной.

Светлана – военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами,

– написал Данилов.

Ей вручили орден Богдана Хмельницкого третьей степени.

Кроме того, президент вручил награды и другим бойцам 10-й горно-штурмовой бригады: орден Богдана Хмельницкого 3 степени – старшему лейтенанту Сергею Воху, орден "За мужество" 3 степени – сержанту Алексею Косташику. Сержант Сергей Сулима получил орден Богдана Хмельницкого посмертно.

Справка. Орденом Богдана Хмельницкого людей награждают за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности Украины. Орден имеет три степени: первая, вторая и третья.

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