Вытаскивала бойцов из-под обстрела под Шумами: военный медик получила орден Хмельницкого
Медик горно-штурмовой роты Светлана Землина получила орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Она 26 марта вытаскивала из-под обстрела раненых под Шумами украинских защитников.
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Указ о награждении орденом отважной женщины-медика издал 7 апреля президент Владимир Зеленский.
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Военного медика Светлану Землину наградили орденом
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в фейсбуке отметил смелость 24-летней девушки – старшего боевого медика горно-штурмовой роты, сержанта Светланы Землиной.
Светлана – военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами,
– написал Данилов.
Ей вручили орден Богдана Хмельницкого третьей степени.
Кроме того, президент вручил награды и другим бойцам 10-й горно-штурмовой бригады: орден Богдана Хмельницкого 3 степени – старшему лейтенанту Сергею Воху, орден "За мужество" 3 степени – сержанту Алексею Косташику. Сержант Сергей Сулима получил орден Богдана Хмельницкого посмертно.
Что известно об ужасном обстреле под Шумами
- 26 марта снайпер оккупантов обстрелял позиции украинских военных вблизи Шумов. В результате атаки врага погибли 4 бойцов ВСУ, а 2 – получили ранения.
- Светлана вместе с сержантом, оказавшимся рядом, полсотни метров тащила раненого из открытой местности и под пулями, и при этом закрыла его раны и остановила кровотечение.
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