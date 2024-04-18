По словам Камышина, страной, которая осуществила этот шаг, стала Дания. Сейчас наше государство убеждает партнеров работать по такой же схеме, чтобы помочь Украине в борьбе с агрессором.

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Дания передала ВСУ оружие, купленное у украинских производителей

Глава Минстратегпрома отметил, что Дания приняла решение о закупке украинского оружия для Сил обороны Украины в рамках своего нового пакета помощи. На это датская сторона выделила 200 миллионов крон (28,5 миллиона долларов США).

Это первое подобное решение – я верю, что первое из многих. И это то, о чем мы неустанно просили партнеров в течение последних месяцев,

– подчеркнул Камышин.

Министр также заверил, что украинская оборонная промышленность настолько разогналась, что украинский бюджет не может загрузить производителей заказами на полную.

"Способность украинского ОПК составляет около 20 миллиардов долларов США. При этом Украина имеет лишь 6 миллиардов долларов США на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые имеются в стране – потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", – подчеркнул глава Минстратегпрома.

По словам Камышина, оптимальный выход из этой ситуации – убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это в нашем государстве. Министр отметил, что украинские оружейники способны произвести гораздо больше именно того оружия, что нужно нашим военным.

Кроме того, контракты для оборонки – это важный элемент экономической поддержки Украины. Все в плюсе, когда "Сделано в Украине",

– подчеркнул министр.

Украина собирает 10 миллиардов долларов США на оружие

Министр отметил, что также родилась идея "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, а стратегический сбор происходит не по людям, а по целым нациям.

"Его цель – собрать 10 миллиардов долларов США на производство украинского оружия в этом году", – отметил Камышин.

Глава Минстратегпрома рассказал, что первый донат, который осуществила Дания – знаковое решение, открывающее путь для других стран. Поэтому наше государство, по словам Камышина, невероятно благодарна датскому правительству и народу за лидерство.

Напоследок министр отметил, что над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании. Поэтому выразил благодарность президенту Украины, команде Офиса Президента и украинского правительства, в частности, министерству обороны, МИД и Минстратегпрому, и послу Украины в Дании Андрею Яневскому.