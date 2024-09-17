Сейчас украинские силы частично компенсируют недостаток артиллерийских боеприпасов с помощью FPV-дронов. Об этом говорится в исследовании ISW.

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Чего не хватает для укрепления украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 13 сентября сообщил, что Украине нужно сформировать 14 бригад, впрочем, вооружить не смогли "даже четыре" из этих бригад. Причиной этому стало медленное поступление западной помощи.

Он также отметил, что Украина увеличила производство собственных дронов и передает технику со складов или резервных бригад, чтобы компенсировать недостаток западной помощи. Зеленский отметил,, что такие задержки с поставками вооружения, привели к потерям среди украинских военных.

В то же время по словам председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Александра Завитневича, мобилизация в Украине идет "по плану".

Командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в мае 2024 года отметил, что в Украине продолжается работа над формированием 10 новых бригад. Он также отмечал, что главной проблемой является не нехватка личного состава, а техники.

Как Украина компенсирует недостаток западной помощи

Аналитики отметили, что Украина сделала значительный шаг вперед в усилиях по восстановлению существующих подразделений и создании новых. Также украинским защитникам удалось частично компенсировать недостаток западной помощи, используя FPV-дроны для сдерживания российских войск и их техники.

Текущие FPV-дроны не могут полностью заменить тактические потребности традиционной полевой артиллерии,

– отмечают аналитики.

Также Украине удалось увеличить собственное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Впрочем, производственные мощности пришлось создавать чуть ли не с нуля и в условиях войны.

С 2022 года продолжается работа над увеличением производства бронетехники, включая бронетранспортеры, впрочем, пока Киев не способен производить полноценные танки.

"США и другие иностранные союзники, вероятно, могут значительно повысить эффективность украинских усилий по созданию и восстановлению сил, предоставляя украинским войскам больше механизированной техники, такой как бронетранспортеры M113, боевые машины пехоты Bradley и основные боевые танки",

– отметили в Институте изучения войны.

В качестве примера была приведена 155 пехотная бригада Украины, которую недавно перевели в состав механизированной пехоты после того, как получила танки Leopard. Аналитики резюмировали, что увеличение количества пехоты без роста количества техники, не будет иметь значительного эффекта на боевую мощь Украины, или ее возможности к ведению войны.