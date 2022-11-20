Так уже в ноябре страна передала Украине зенитные ракетные комплексы для защиты неба от российских атак. Об этом сообщил Министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что среди последних переданных Украине систем – две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.

Глава французского Минобороны отметил, что общий объем военной помощи, которую Франция предоставила Украине, составляет 550 миллионов евро.

В частности, Франция уже передала Украине:

18 самоходных артиллерийских установок Caesar,

ракеты Milan и Mistral,

60 бронетранспортеров VAB,

противотанковые мины HDP-2A2,

средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы,

приборы ночного видения.

Также Франция готовится к передаче 155-мм гаубиц TRF1.

Кроме того, по словам Лекорня, Киев просил о радиолокационных станциях и этот запрос еще рассматривают.

Франция одобрила фонд поддержки на 200 миллионов евро

К тому же, французский парламент одобрил фонд поддержки на 200 миллионов евро.

Одобренный фонд поддержки также позволит Украине заказывать необходимое у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем.

– заявил Лекорню.

Политик добавил, что в рамках фонда возможна закупка БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

По его словам, общий объем французской военной поддержки Украине достиг 550 миллионов евро и сейчас она по объемам – в пятерке крупнейших оказателей помощи.

Во Франции уже прошли обучение 400 украинских военных

Кроме того, министр обороны отметил, что 400 украинских военных уже прошли обучение во Франции. Это те, кто будут работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС.

Теперь страна хочет провести обучение для 2 тысяч бойцов из 15 тысяч, принятых в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

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