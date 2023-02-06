Транспортное командование США сообщило, что доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов. Ответная помощь была объявлена в начале 2023 года.
Вас это может заинтересовать Российские "гробы на колесах" против американских "убийц танков": сравнение БМП-2 и Bradley
США отправили в Украину более 60 "Брэдли"
Ожидается, что Украина получит более 100 Bradley, также называемых "убийцами танков". "Брэдли" находится на вооружении армии США с 1981 года и прошла многочисленные модернизации.
По пути в Украину судну из Bradley, очевидно, придется пересечь океан. Следует отметить, что в целях безопасности маршрут передачи БМП хранится в секрете.
Как США отправляют БМП "Брэдли" в Украину: видео
Что известно о БМП "Брэдли"
БМП "Брэдли" прошла несколько модернизаций – M2A2 ODS, M2A3 и M2A4 и получила дополнительное усиление бронирования, обеспечивающее защиту от огня 30-мм пушек в лобной проекции.
Несмотря на модернизацию, вооружение Bradley не изменялось: 25-мм автоматическая пушка М242 и две пусковые ПТРК TOW. Экипаж БМП составляет 3 человека и 7 бойцов в десантном отделении.
"Бредли" имеют как наступательные, так и оборонные возможности.
Технические характеристики М2 Bradley:
- Длина – 6,44 – 6,45 метра.
- Масса – 25 тонн.
- Ширина – 3,2 – 3,6 метра.
- Высота – 2,9 – 2,97 метра.
- Экипаж – 3+6 человек.
- Максимальная скорость: 60 километров в час по шоссе; 40 километров в час по бездорожью; 7,2 километра в час по воде.
- Запас хода – 483 километра по шоссе.
- Емкость топливных баков – 662 литра.
- Мощность – 600 л. с. (450 кВт).
- Оперативный диапазон – 480 километров.