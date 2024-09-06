Украина должна получить от союзников новые системы противовоздушной обороны, зенитные ракетные комплексы, а также ракеты. По словам Умерова, в этом году Украина также делает особый акцент на "морской обороне".

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Какие договоренности согласовала Украина с партнерами на "Рамштайн"

Министр обороны Украины рассказал, что во время "Рамштайна" США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.



Умеров также отметил, что Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1 300 боеголовок к ним, что значительно усилит украинские возможности в воздушных операциях.

Кроме того, Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы FLIT. На 5-летний срок подготовки пилотов технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов,

– написал глава Минобороны.

Кроме того, министр отметил, что Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно укрепит возможности в противовоздушной обороне.

"Нидерланды предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность наших военно-воздушных сил", – подчеркнул Рустем Умеров.

Глава Минобороны также сообщил, что Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий. А Испания, в свою очередь, отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок.

Умеров отметил, что еще один ключевой результат встречи с союзниками – подписания Положения Коалиции морских возможностей. Также он рассказал, что в этом году наше государство посвятит особое внимание своей обороне на море.