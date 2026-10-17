Об этом президент Украины сообщил во время беседы с журналистами.

На какую помощь рассчитывает Украина?

Зеленский заявил, что Украина ведет подробные переговоры с европейскими партнерами о дополнительных ракетах для систем Patriot. Киев рассчитывает, что государства, располагающие достаточными запасами перехватчиков, смогут передать часть из них Украине для усиления противовоздушной обороны в преддверии зимы.

Мы обсуждали этот вопрос с партнерами. И очень подробно. И мы понимаем, у каких стран есть достаточное количество, чтобы оказать Украине эту поддержку. Я очень рассчитываю на это. Очень сильно. Они выслушали все наши опасения. Они знают количество, которое мы получаем и получали в рамках программы PURL,

– сказал президент.

Партнеры также знают о потребности Украины в дополнительных перехватчиках на фоне использования американских ракет на Ближнем Востоке. Президент подчеркнул, что поддержка нужна Украине уже сейчас, ведь создание альтернативных возможностей требует времени.

В то же время Украина работает над укреплением собственной противоракетной обороны и имеет договоренности с Германией на ближайшие годы.

Мы говорим, и это так, об антибаллистической системе "Фрейя", но нужно еще время. И они знают, что у нас есть очень неплохие контракты с немецкой стороной на 2027–2028 годы. То есть нужно сейчас. Сейчас нужен пакет от Европы и от некоторых других стран. Далее должны заработать параллельно и наши контракты с Германией, и "Фрея". Вот такой план, таковы мои расчеты,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, Франция ускоряет поставки ракет в Киев и углубляет сотрудничество в сфере БПЛА и противоракетной обороны. В Париже также анонсировали дополнительные встречи, которые должны помочь быстрее получать разрешения на производство иностранного вооружения в Украине.