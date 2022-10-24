Нюансы тактики ВСУ
Об этом рассказал в интервью ABC News командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что нюансы военной стратегии Украины предусматривают отказ от лобовых столкновений, где у противника есть преимущество в артиллерии.
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В то же время украинские силы постоянно бьют по огневой мощи России, разрушая центры поставок, и одновременно проводят мобильные атаки, чтобы достичь цели с минимальными потерями.
Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и покинуть свои позиции,
– добавил Сырский.
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Стратегия русского войска
Национальный институт стратегических исследований опубликовал выводы о тактике, которую избрал противник. Захватчики выбрали тактику урбицида – россияне уничтожают жилые дома вместе с их жителями, больницы и школы, объекты критической инфраструктуры, историческую застройку, памятники, храмы и предприятия.
В настоящее время российская армия нанесла ущерб украинским городам на миллиарды гривен, но есть и неисправимые потери – человеческие жизни.
Указывают, что инструментами реализации урбицида может быть и вынужденная миграция из города, для чего даже не обязательно разрушать в нем жилые дома. Часто это перерезание путей сообщения и поставок жизненно нужных товаров, остановка предприятий.
И то же психологическое давление, в частности, влияние террора – даже когда его совершают в другом городе.