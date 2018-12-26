Военная прокуратура построит многоэтажку во Львове: визуализация

Военная прокуратура Западного региона будет строить во Львове многоквартирный жилой дом.

В нем также будет предусмотрен подземный паркинг.

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Речь идет о строительстве на углу улиц Клепаровской и Батуринской, что недалеко от центра Львова.

Соответствующие градостроительные условия исполком Львовского горсовета принял накануне.

Жилье в этой многоэтажке смогут получить сотрудники военной прокуратуры.

По визуализации проекта видно, что здание будет иметь 8 этажей, однако его высота не должна превышать 28 метров. Площадь застройки на этом участке не должна превышать 38%.

Военная прокуратура построит во Львове жилую многоэтажку

Кроме подземного паркинга, в здании также будут предусмотрены общественные помещения.

На сегодня земельный участок площадью 0,12 гектаров, где планируется начать строительство, находится в государственной собственности и предназначен именно для строительства жилья.

Земельный участок находится в государственной собственности

К слову, в начале декабря исполком ЛГС согласовал строительство двух жилых домов на улице Мечникова во Львове, которые вместе с ООО "Глобус Буд" будет возводить Минобороны Украины.