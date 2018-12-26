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      Военная прокуратура построит многоэтажку во Львове: визуализация

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      Военная прокуратура во Львове построит жилую многоэтажку
      Военная прокуратура во Львове построит жилую многоэтажку / Визуализация ЛГС

      Военная прокуратура Западного региона будет строить во Львове многоквартирный жилой дом.

      В нем также будет предусмотрен подземный паркинг.

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      Речь идет о строительстве на углу улиц Клепаровской и Батуринской, что недалеко от центра Львова.

      Соответствующие градостроительные условия исполком Львовского горсовета принял накануне.

      Жилье в этой многоэтажке смогут получить сотрудники военной прокуратуры.

      По визуализации проекта видно, что здание будет иметь 8 этажей, однако его высота не должна превышать 28 метров. Площадь застройки на этом участке не должна превышать 38%.

      військова прокуратура Львів будівництво

      Военная прокуратура построит во Львове жилую многоэтажку

      Кроме подземного паркинга, в здании также будут предусмотрены общественные помещения.

      На сегодня земельный участок площадью 0,12 гектаров, где планируется начать строительство, находится в государственной собственности и предназначен именно для строительства жилья.

      ділянка Львів будівництво

      Земельный участок находится в государственной собственности

      К слову, в начале декабря исполком ЛГС согласовал строительство двух жилых домов на улице Мечникова во Львове, которые вместе с ООО "Глобус Буд" будет возводить Минобороны Украины.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Украины Новости Львова Строительство
      Источник: 24 канал
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