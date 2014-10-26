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      Военные готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста, — СНБО

      450 Читати новину українською
      Владимир Полевой
      Владимир Полевой / uacrisis.org

      Заместитель руководителя Инфоцентра СНБО Владимир Полевой сообщил, что силы АТО готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста Национальной гвардии под Смелым Луганской области.

      "Ситуация на 32-м блокпосту в районе населенного пункта Смелое находится под контролем украинских войск, боевых столкновений не было", — сказал Полевой. 

      Он отметил, что попытки террористов захватить этот блокпост накануне выборов усилились. 

      Террористы пользуются тем, что существует режим прекращения огня, и проведением демократических выборов, во время которых любые активные действия со стороны украинских Вооруженных Сил могут нарушить формат проведения этих мирных демократических выборов, — отметил Полевой. 

      По его словам, "готовится операция по деблокированию этого блокпоста, пока военнослужащие обеспечены боеприпасами, питанием, всем необходимым для того, чтобы дождаться подмоги". 

      Напомним, ранее Порошенко сообщил в Твиттере, что окруженный сепаратистами 32-й блокпост вблизи села Смелое Луганской области обеспечен питьевой водой. Однако журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские военные на 32-м блокпосту, что под Бахмутовкой и Смелым, так и не получили обещанную воду, хотя попытки доставить ее были.

      Теги: Война на Донбассе АТО терроризм Нацгвардія СНБО
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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