Военные готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста, — СНБО

Заместитель руководителя Инфоцентра СНБО Владимир Полевой сообщил, что силы АТО готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста Национальной гвардии под Смелым Луганской области.

"Ситуация на 32-м блокпосту в районе населенного пункта Смелое находится под контролем украинских войск, боевых столкновений не было", — сказал Полевой.

Он отметил, что попытки террористов захватить этот блокпост накануне выборов усилились.

Террористы пользуются тем, что существует режим прекращения огня, и проведением демократических выборов, во время которых любые активные действия со стороны украинских Вооруженных Сил могут нарушить формат проведения этих мирных демократических выборов, — отметил Полевой.

По его словам, "готовится операция по деблокированию этого блокпоста, пока военнослужащие обеспечены боеприпасами, питанием, всем необходимым для того, чтобы дождаться подмоги".

Напомним, ранее Порошенко сообщил в Твиттере, что окруженный сепаратистами 32-й блокпост вблизи села Смелое Луганской области обеспечен питьевой водой. Однако журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские военные на 32-м блокпосту, что под Бахмутовкой и Смелым, так и не получили обещанную воду, хотя попытки доставить ее были.