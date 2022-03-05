Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание, что война с российскими оккупантами не освобождает украинцев от выплат, однако некоторые смягчения все же есть.
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Что нужно знать о платежах во время военного положения
Угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафов за несвоевременную оплату коммуналки или кредитов нет.
- Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются .
- Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.
- Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации.
Кроме того, ранее Верховная Рада ослабила налоговый контроль во время войны. Налоговые отчеты и другие документы могут быть представлены в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения.
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