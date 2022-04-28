У них народ по конституции является сувереном, а политики - нанятыми менеджерами. Суверен выделяет менеджерам деньги из своих налогов на создание публичных услуг. В отличие от автократий, где власть одаривает подданных из казны в соответствии с чином и лояльностью.

Читайте также Кто ответит за то, что Россия убивает нас украинским оружием

Лендлиз работает

Лендлиз предусматривает списание потерянного в боях, а также амортизацию и возврат (либо оплату) оставшегося после войны. А это – учет и контроль.

Американцы планируют обучить украинских военных и привить им культуру отчетности за деньги западных налогоплательщиков. Затем использовать накопленный опыт и человеческий капитал при восстановлении Украины.

Новая культура

Обучить навыкам отчетности легко, а вот привить культуру сложнее. Будет работа социальным антропологам и специалистам смежных профессий после войны.

Начинать придется с азов. Например – "Народ является сувереном, а политики – нанятыми менеджерами. Бюджет – это деньги налогоплательщиков. Казны, из которой раздают по лояльности и чину, не существует."

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: