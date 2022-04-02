Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими,

– написала Верещук.

Радостные фото украинских военных, освобожденных из плена

Фото Ирины Верещук

Фото Ирины Верещук

Напомним, 1 апреля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Его провели после переговоров по приказу президента Владимира Зеленского. Среди освобожденных было 15 женщин. Над организацией последующих обменов сейчас усердно работают.

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