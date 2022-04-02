Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими,
– написала Верещук.
Радостные фото украинских военных, освобожденных из плена
Фото Ирины Верещук
Фото Ирины Верещук
Напомним, 1 апреля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Его провели после переговоров по приказу президента Владимира Зеленского. Среди освобожденных было 15 женщин. Над организацией последующих обменов сейчас усердно работают.
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