Журналисты Bild побывали на местах учений и увидели, как работают военные. Кроме того, они поделились кадрами, где видно, как отрабатывают возможную агрессию немцы.

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Немецкие военные проводят учения у границы с Россией

28-летний Грегор – солдат Бундесвера – стоит в боевой экипировке перед своим бронированным гусеничным автомобилем в заснеженной ледяной норвежской пустыне. Здесь военные из стран НАТО отрабатывают свои действия в случае столкновения с Россией.

Считается, что если территория Североатлантического альянса подвергнется нападению, то бойцы Дивизии быстрого реагирования окажутся на передовой первой.

Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется использовать,

– говорит Грегор.

Сейчас НАТО проводит маневры с участием 90 тысяч солдат из 31 страны. Эти учения должны стать предупреждением для Путина, который угрожает Западу новой эскалацией.

Немецкие военные проводят учения возле российской границы / Фото Bild

"Россияне очень внимательно изучают боеспособность немецких горнострелковых войск. И они сделают из этого свои выводы", – уверен Грегор.

Солдаты из Дивизии быстрого реагирования не спят уже 48 часов: по сценарию учений им не положен отдых. Ужин готовится на газовых плитах, военные пытаются согреться.

"Конечно, моя жена также обеспокоена. Но со временем ко всему привыкаешь. Гораздо сложнее объяснить ситуацию ребенку, это требует большого педагогического мастерства. Мой пасынок знает, что я на учениях. Он знает, что здесь безопасно, все мирно, боевыми патронами мы не стреляем. Поэтому страха не так много", – рассказывает военный.

Обратите внимание! НАТО 24 января начал крупнейшую серию военных учений в Европе со времен окончания холодной войны – Steadfast Defender 24. В этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, участвуют около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1 100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.