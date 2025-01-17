Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что рядовые солдаты только на каком-то этапе могли не знать, что они едут на войну. Офицеры же точно готовились к реальной войне.

Смотрите также Войска Восточной Европы заменяют устаревшие HMMWV на современные аналоги

"Информация была доступна четко на уровне командиров взводов, рот, а уж тем более полков и батальонов. Они должны были готовить своих воинов для реальных боев, а не для имитации", – объяснил Николай Маломуж.

Сомнений не должно было остаться

Он отметил, что частично корейцы действительно говорят правду. Однако, когда они прибыли в зону ведения боевых действий, сомнений у них остаться не могло.

Вероятнее всего, они просто притворяются. Это отработанная модель поведения. Версия о том, что они думали, якобы находятся на учениях, выглядит как попытка снять с себя обвинения в терроре, ведь зверства северокорейцев были жестокими. Их непосредственное участие в войне не вызывает сомнений,

– подчеркнул генерал армии.

Он отметил, что командный состав 100% знал, куда их отправляют. Они контактировали с россиянами еще на Дальнем Востоке и понимали, что готовятся к войне. Когда их переместили на линию фронта, это знали уже все.

"То есть это большой обман. Южнокорейцы пытаются каким-то образом оправдать, что режим Ким Чен Ына держит людей в полной темноте. Так, возможно, только до какого-то времени", – подытожил Николай Маломуж.