Президент вручил 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных наград – 3 Героя Украины.

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Кто получил звание Героя Украины

Звание Героя Украины с золотой звездой присвоили 3 военнослужащим:

  • солдату Билоусу Алексею Стефановичу (посмертно). Награду получила жена павшего.
  • старшине Ридзаничу Максиму Владимировичу (посмертно). Вручили орден жене героя.
  • полковнику Сидоренко Евгению Анатольевичу.

Также звание Героя Украины с орденом государства Владимир Зеленский присвоил двум деятелям:

  • Народному артисту Украины Яремчуку Назарию Назаровичу (посмертно). Награду получили сыновья певца Дмитрий и Назарий.
  • Учителю физики Харьковского физико-математического лицея №27 Гельврату Илье Марковичу.

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Награды за военную службу

Орден Богдана Хмельницкого III степени президент вручил подполковнику Кохану Виктору Николаевичу.

Медаль "За военную службу Украине" получили 6 военнослужащих:

  • прапорщик Билявцев Сергей Викторович;
  • прапорщик Глова Дмитрий Викторович;
  • сержант Лавринчук Николай Николаевич;
  • капитан медицинской службы Ратушная Елена Николаевна;
  • подполковник Рогальский Сергей Викторович;
  • старший солдат Чубенко Владимир Владимирович.

Медаль "Защитнику Украины" получили двое военных:

  • подполковник медицинской службы Гаркава Людмила Анатольевна;
  • сержант Чигринов Руслан Владимирович.

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Награды для деятелей науки, спорта и культуры

Президент НОК Украины Бубка Сергей Назарович получил из рук президента Орден Свободы.

Глава МИД Украины в 1990 – 1994 и 2000 – 2003 годах Зленко Анатолий Максимович отмечен орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно). Награду получила дочь покойного министра.

Орден Князя Ярослава III степени получили 2 научных работника НАН Украины:

  • Креминь Василий Григорьевич, президент Национальной академии педагогических наук Украины;
  • Лазоришинец Василий Васильевич, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Такую же награду Владимир Зеленский вручил тренеру сборной Украины по футболу в 2016 – 2021 годах Шевченко Андрею Николаевичу.

Орден "За заслуги" III степени из рук президента получили директор КП "Детская городская поликлиника №6 Одесского городского совета" Горищак Сергей Петрович и директор КП "Волынская областная клиническая больница" Яковенко Олег Константинович.

Орден княгини Ольги I степени получила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Либанова Элла Марленовна.

Президент Украины также вручил Орден княгини Ольги III степени:

  • Бейляк Марии Михайловне, профессору Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника;
  • Виногорад Наталье Алексеевне, заведующей кафедрой Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;
  • Лынив Оксане Ярославовне, диригенту;
  • Яскевич Олесе Александровне, руководительнице ОО "Видеть сердцем".

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В Украине появились новые народные и заслуженные артисты Украины

Указом президента Украины звания народного артиста Украины получили двое деятелей культуры:

  • Плиш Богдан Иосифович, хормейстер Национального академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.
  • Форманчук Александр Иванович, артист драмы Национального академического театра драмы и комедии имени Ивана Франко.

Также звание заслуженного артиста присвоили актеру Исаенко Андрею Николаевичу и певцу Монатику Дмитрию Сергеевичу, больше известному как MONATIK.

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