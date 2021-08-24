Президент вручил 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных наград – 3 Героя Украины.
Стоит прочитать Внутренние распри вредят хуже врага, – Зеленский произнес речь ко Дню Независимости
Кто получил звание Героя Украины
Звание Героя Украины с золотой звездой присвоили 3 военнослужащим:
- солдату Билоусу Алексею Стефановичу (посмертно). Награду получила жена павшего.
- старшине Ридзаничу Максиму Владимировичу (посмертно). Вручили орден жене героя.
- полковнику Сидоренко Евгению Анатольевичу.
Также звание Героя Украины с орденом государства Владимир Зеленский присвоил двум деятелям:
- Народному артисту Украины Яремчуку Назарию Назаровичу (посмертно). Награду получили сыновья певца Дмитрий и Назарий.
- Учителю физики Харьковского физико-математического лицея №27 Гельврату Илье Марковичу.
Интересно Через 26 лет после смерти: Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины
Награды за военную службу
Орден Богдана Хмельницкого III степени президент вручил подполковнику Кохану Виктору Николаевичу.
Медаль "За военную службу Украине" получили 6 военнослужащих:
- прапорщик Билявцев Сергей Викторович;
- прапорщик Глова Дмитрий Викторович;
- сержант Лавринчук Николай Николаевич;
- капитан медицинской службы Ратушная Елена Николаевна;
- подполковник Рогальский Сергей Викторович;
- старший солдат Чубенко Владимир Владимирович.
Медаль "Защитнику Украины" получили двое военных:
- подполковник медицинской службы Гаркава Людмила Анатольевна;
- сержант Чигринов Руслан Владимирович.
Обратите внимание На Майдане минутой молчания почтили погибших военных
Награды для деятелей науки, спорта и культуры
Президент НОК Украины Бубка Сергей Назарович получил из рук президента Орден Свободы.
Глава МИД Украины в 1990 – 1994 и 2000 – 2003 годах Зленко Анатолий Максимович отмечен орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно). Награду получила дочь покойного министра.
Орден Князя Ярослава III степени получили 2 научных работника НАН Украины:
- Креминь Василий Григорьевич, президент Национальной академии педагогических наук Украины;
- Лазоришинец Василий Васильевич, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.
Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Такую же награду Владимир Зеленский вручил тренеру сборной Украины по футболу в 2016 – 2021 годах Шевченко Андрею Николаевичу.
Орден "За заслуги" III степени из рук президента получили директор КП "Детская городская поликлиника №6 Одесского городского совета" Горищак Сергей Петрович и директор КП "Волынская областная клиническая больница" Яковенко Олег Константинович.
Орден княгини Ольги I степени получила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Либанова Элла Марленовна.
Президент Украины также вручил Орден княгини Ольги III степени:
- Бейляк Марии Михайловне, профессору Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника;
- Виногорад Наталье Алексеевне, заведующей кафедрой Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;
- Лынив Оксане Ярославовне, диригенту;
- Яскевич Олесе Александровне, руководительнице ОО "Видеть сердцем".
Интересно Зеленский пообещал вернуть в Украину всех выдающихся украинцев, похороненных за границей
В Украине появились новые народные и заслуженные артисты Украины
Указом президента Украины звания народного артиста Украины получили двое деятелей культуры:
- Плиш Богдан Иосифович, хормейстер Национального академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.
- Форманчук Александр Иванович, артист драмы Национального академического театра драмы и комедии имени Ивана Франко.
Также звание заслуженного артиста присвоили актеру Исаенко Андрею Николаевичу и певцу Монатику Дмитрию Сергеевичу, больше известному как MONATIK.
Обратите внимание День Независимости 2021: как звезды поздравили украинцев с праздником