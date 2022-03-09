Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телеканала "Рада" 9 марта. Который также отметил, что врагу не удалось атаковать ни одного военного объекта в городе, кроме общежития.

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Использовали кассетные снаряды. Главная задача таких снарядов – убивать живую силу. Впрочем, не разрушили ни один объект военной инфраструктуры. Одна ракета попала в общежитие,

– сообщил Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве

Накануне мэр Александр Сенкевич сообщил, что возле Николаева продолжают накапливаться российские войска. Впрочем, враг не может подойти близко к городу, потому что по нему работает украинская артиллерия.

Оккупанты уже долго пытаются прорваться в Николаев, но безрезультатно. Им приходится целыми группами сдаваться в плен, чтобы выжить.

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