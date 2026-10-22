Операция "Телемост": в ГУР раскрыли подробности новой провокации России

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины, пропагандистское мероприятие под названием "Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области" было запланировано на 22 октября.

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Что известно о мероприятии

К трансляции Москва планировала привлечь представителей 80 стран мира и различных международных гуманитарных организаций. Главной целью этой информационной атаки разведчики называют переключение внимания с военных преступлений оккупантов, в частности, в Олешках в Херсонской области, а также срыв поддержки Украины со стороны иностранных партнеров.

В качестве основного докладчика Россия выбрала подпадающего под санкции коллаборациониста Родиона Мирошника. Также были запланированы выступления гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого и так называемого главы оккупационной администрации Энергодара Николая Пухова. В ГУР отметили, что во время трансляции оккупанты планировали использовать и срежиссированные выступления фейковых свидетелей.

К организации провокации привлекли пропагандистов Russia Today, сотрудников российских посольств, а также отделения "Россотрудничества" в Замбии, Кувейте, Узбекистане, Нигерии, Болгарии, Венесуэле, Монголии и Малайзии.

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Зачем Кремлю эта операция

Поводом для информационной операции Кремля стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений России, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области, вызванной российскими оккупантами– пояснили в ГУР.

Кроме того, Москва стремится сорвать усиление поддержки Украины, в частности решение Совета ЕС о предоставлении кредита на 90 миллиардов евро и создании альянса в сфере беспилотников.

Ранее Служба безопасности Украины уже предупреждала, что оккупанты готовили серию постановочных интервью с жителями Олешек для дискредитации украинской армии.