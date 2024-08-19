Об этом украинские защитники рассказали на ютуб-канале своей бригады, информирует 24 Канал.

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Вражеские штурмовики на костылях

Боец 66 ОМБр рассказал, что несколько месяцев назад российские воины штурмовали посадку, "под которой сейчас ходят".

И так, действительно, и он был не один (оккупант – 24 Канал), они заходили группами по одному, по 2 по 3 человека, без оружия и каждый – один был с одним костылем, другой на двух костылях,

– рассказал украинский защитник.

То есть, как рассказал наш воин, шли российские трехсотые и их отправляли на штурм, но без оружия. Он отметил, что не было понятно, для чего это было сделано. "Или чтобы их (российских воинов – 24 Канал) не лечить, или просто чтобы их добить", – рассказал украинский военный.

Однако, боец 66 ОМБр отметил, что в тот момент враг также уничтожался очень эффективно с МК, со сбросов и "был успешно уничтожен весь".