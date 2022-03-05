Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. "Я знаю многих военных мира, они говорят, что это просто невероятно", – сказал он.

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"Свои самые высокие оценки нашей армии предоставили руководство НАТО, Минобороны США, Минобороны Великобритании. Они не рассчитывали даже в самых оптимистичных прогнозах, что Украина продержится более 72 часов. 10 сутки – мы контратакуем, противник остановлен", – заявил Арестович.

По его словам, объединение искусных военных действий ВСУ войдут золотыми страницами в историю Украины.

"А объединение народного сопротивления выигрывает для нас секунды, минуты, метры. И приближает нашу победу, потому что наши возможности с каждым днем ​​растут, а российские проседают", – добавил он.

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