Могут быть провокации: в Госпогранслужбе прокомментировали начало учений "Запад-2025"
- В сентябре на территории Беларуси состоятся учения "Запад-2025", в которых примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
- Госпогранслужба Украины не исключает возможных провокаций во время учений.
- На данный момент на границе Украины и Беларуси не фиксируется наращивание военных группировок.
В сентябре на территории Беларуси будут проходить учения "Запад-2025". Российские и белорусские войска могут прибегнуть к провокациям во время проведения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Какие провокации могут быть во время учений в Беларуси?
В ГПС рассказали, что пока нет проблем на границе Украины и Беларуси. Однако во время военных учений не исключается проведение провокаций.
По состоянию на сейчас, если говорить о том, что мы фиксируем рядом нашей границы, то какого-то наращивания группировок на территории Беларуси в направлении нашей границы этого нет. И ситуация непосредственно по линии границы, к счастью, не изменилась,
– отметил Демченко.
Он добавил, что скопление войск на территории Беларуси может представлять угрозу. Украина в связи с этим расслабиться не будет. По словам Андрея Демченко, Россия также может нагнетать ситуацию через информационное воздействие. Таким образом враг, например, хочет заставить украинское военное командование перебрасывать силы на северное направление, таким образом ослабив другие участки фронта.
Стоит отметить! Российско-белорусские учения "Запад-2025" запланированы на сентябрь. Самые активные мероприятия продлятся 12 – 16 сентября. В учениях будут участвовать около 13 тысяч военнослужащих.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
Москва и Минск проведут военные учения с целью готовности защищать границы и "гарантировать безопасность".
В августе в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой Кремля.
Учения в Беларуси не несут угрозы для стран НАТО, однако в Альянсе "будут начеку", но не ожидают никаких нападений.
На учениях в Беларуси военные, в частности, отработают планирование применения ядерного оружия. Страны привлекают 450 единиц вооружения и техники, 9 самолетов и вертолетов. В генштабе вооруженных сил Беларуси отметили, что мероприятия перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях.
Начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что учения "Запад-2025" будут сопровождаться бешеной волной информационного обострения, во время которой очень распространенными будут российские вбросы.