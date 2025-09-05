Можуть бути провокації: у Держприкордонслужбі прокоментували початок навчань "Захід-2025"
- У вересні на території Білорусі відбудуться навчання "Захід-2025", в яких братимуть участь близько 13 тисяч військовослужбовців.
- Держприкордонслужба України не виключає можливих провокацій під час навчань.
- На даний момент на кордоні України та Білорусі не фіксується нарощення військових угрупувань.
У вересні на території Білорусі проходитимуть навчання "Захід-2025". Російські та білоруські війська можуть вдатися до провокацій в час проведення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Які провокації можуть бути під час навчань в Білорусі?
У ДПС розповіли, що наразі немає проблем на кордоні України та Білорусі. Однак під час військових навчань не виключається проведення провокацій.
Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону цього немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася,
– зазначив Демченко.
Він додав, що скупчення військ на території Білорусі може становити загрозу. Україна у зв'язку з цим розслабитися не буде. За словами Андрія Демченка, Росія також може нагнітати ситуацію через інформаційний вплив. Таким чином ворог, наприклад, хоче змусити українське військове командування перекидати сили на північний напрямок, таким чином послабивши інші ділянки фронту.
Варто зазначити! Російсько-білоруські навчання "Захід-2025" заплановані на вересень. Найактивніші заходи триватимуть 12 – 16 вересня. У навчаннях братимуть учать близько 13 тисяч військовослужбовців.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
Москва та Мінськ проведуть військові навчання з метою готовності захищати кордони та "гарантувати безпеку".
У серпні до Білорусі прибув перший ешелон із військовими та технікою Кремля.
Навчання в Білорусі не несуть загрози для країн НАТО, однак в Альянсі "будуть напоготові", але не очікують ніяких нападів.
На навчаннях у Білорусі військові, зокрема, відпрацюють планування застосування ядерної зброї. Країни залучають 450 одиниць озброєння та техніки, 9 літаків і гелікоптерів. У генштабі збройних сил Білорусі зазначили, що заходи перенесли вглиб країни, аби уникнути звинувачень у провокаціях.
Начальник ГУР Кирило Буданов говорив, що навчання "Захід-2025" супроводжуватимуться шаленою хвилею інформаційного загострення, під час якої дуже поширеними будуть російські вкиди.