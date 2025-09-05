У вересні на території Білорусі проходитимуть навчання "Захід-2025". Російські та білоруські війська можуть вдатися до провокацій в час проведення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Які провокації можуть бути під час навчань в Білорусі?

У ДПС розповіли, що наразі немає проблем на кордоні України та Білорусі. Однак під час військових навчань не виключається проведення провокацій.

Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону цього немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася,

– зазначив Демченко.

Він додав, що скупчення військ на території Білорусі може становити загрозу. Україна у зв'язку з цим розслабитися не буде. За словами Андрія Демченка, Росія також може нагнітати ситуацію через інформаційний вплив. Таким чином ворог, наприклад, хоче змусити українське військове командування перекидати сили на північний напрямок, таким чином послабивши інші ділянки фронту.

Варто зазначити! Російсько-білоруські навчання "Захід-2025" заплановані на вересень. Найактивніші заходи триватимуть 12 – 16 вересня. У навчаннях братимуть учать близько 13 тисяч військовослужбовців.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?