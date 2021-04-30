Закончилась психиатрическая экспертиза военного, который год назад устроил резню на складе в Одессе. Мужчина тогда порезал коллегу по службе, а затем и правоохранителя, который прибыл на вызов. Специалисты подтвердили, что у нападавшего есть психические расстройства, поэтому его направили на принудительное лечение.

Судебно-психиатрическая экспертиза началась после инцидента еще год назад. Об ее окончании сообщили 29 апреля.

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Подробнее о следствии

Поскольку расследование длилось слишком долго и было неэффективным, военный прокурор решил забрать его в полиции и передать следователям ГБР.

После экспертизы составили ходатайство о применении принудительного лечения подозреваемого. Его направили для рассмотрения в Малиновский районный суд Одессы.

Что это за резня

Следствие установило, что у военнослужащего контрактника внезапно возникла личная неприязнь к коллеге срочнику. Он не удержался и нанес ему несколько ножевых ранения.

Кроме того, он оказал сопротивление работникам полиции, прибывшим на вызов. В частности, военный порезал и сержанта полиции.



Нож, который изъяли у военного после резни в Одессе / Фото ГБР

Как сообщает "Думская", речь идет об инциденте, который случился ночью 15 мая 2020 года на территории складов базы "Юг" ВМСУ в Одессе. Нападавшему 25 лет, а потерпевшему срочнику – 21.

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Какие статьи он нарушил

Военному грозит до 5 лет тюрьмы. Он фигурирует в 2 уголовных производствах: