Винничанина, который убил собственную мать, жену и 2 детей, 27 апреля приговорили к пожизненному заключению. Преступник пытался убедить судей, что в момент расправы не осознавал своих действий.

Однако результаты амбулаторной и стационарной психолого-психиатрических экспертиз опровергли слова осужденного. Мужчина осознавал свои действия и был вменяемым.

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Досудебное расследование и судебное разбирательство этого жуткого дела продолжались более 2 лет. За это время над раскрытием преступления работали более 100 правоохранителей.

Адвокат потерпевших Оксана Левицкая рассказала, что преступник не раскаивается в содеянном.

С его поведения, отношения к гражданскому иску, который он совсем не признает, он считает, что он не причинил морального вреда. Смерть 4 человек – это совсем ничего. Он говорил, что раскаивается, но это раскаяние мнимое, а не искреннее,

– рассказала защитница.

Детали преступления

Анатолий Малец расправился с семьей 31 декабря 2018 года.

Мужчина молотком убил 68 летнюю маму, 30-летнюю жену и 7-летнего сына Дениса. Дочь убийцы – 3-летняя девочка – была еще жива, когда на место преступления приехала полиция. Через несколько часов ребенок умер в больнице.

Полицию вызвал сам Малец. Он рассказал, что вернулся домой и нашел тела родных.

Впоследствии мужчина поехал покупать новогодние подарки для другой семьи. Собственно новая семья Мальца – любовница и их общий ребенок – и стала поводом для преступления.

Долгое время Малец отрицал свою вину. Признался мужчина только тогда, когда доказательства были безоговорочными.

Полицейские проверили несколько тонн мусора в винницком свалке, чтобы найти пакет с окровавленным молотком.

Суд приговорил винничанина к пожизненному заключению: смотрите видео