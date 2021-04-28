Вінничанина, який вбив власну матір, дружину та 2 дітей, 27 квітня засудили до довічного ув'язнення. Злочинець намагався переконати суддів, що у мить розправи не усвідомлював своїх дій.

Однак результати амбулаторної та стаціонарної психолого-психіатричних експертиз спростували слова засудженого. Чоловік усвідомлював свої дії та був осудним.

Зауважте У Києві підліток зарізав усю свою сім’ю: стверджує, що його "перемкнуло"

Досудове розслідування і судовий розгляд цієї моторошної справи тривали понад 2 роки. За цей час над розкриттям злочину працювали понад 100 правоохоронців.

Адвокатка потерпілих Оксана Левицька розповіла, що злочинець не розкаюється у скоєному.

З його поведінки, ставлення до цивільного позову, який він зовсім не визнає, він вважає, що він не заподіяв моральної шкоди. Смерть 4 людей – це зовсім нічого. Він казав, що кається, але це каяття уявне, не щире,

– розповіла захисниця.

Деталі злочину

Анатолій Малець розправився з родиною 31 грудня 2018 року.

Чоловіком молотком вбив 68 річну маму, 30-річну дружину і 7-річного сина Дениса. Донька вбивці – 3-річна дівчинка – була ще жива, коли на місце злочину приїхала поліція. Через декілька годин малеча померла у лікарні.

Поліцію викликав сам Малець. Він розповів, що повернувся додому і знайшов тіла рідних.

Згодом чоловік поїхав купувати новорічні подарунки для іншої родини. Власне нова сім'я Мальця – коханка та їхня спільна дитина – і стала мотивом для злочину.

Тривалий час Малець заперечував свою вину. Зізнався чоловік лише тоді, коли докази були беззаперечними.

Поліцейські перевірили кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі, щоб знайти пакет з закривавленим молотком.

Суд засудив вінничанина до довічного ув'язнення: дивіться відео