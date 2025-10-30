Назад вернуться не могут: в бригаде "Рубеж" шокировали варварскими методами россиян

Российские оккупанты действительно медленно продвигаются на фронте. При этом потери врага действительно колоссальные. Иногда происходят истории, которые буквально повергают в шок.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, на некоторых участках фронта буквально десятками лежат тела россиян. Потери у них действительно беспрецедентные в соответствии с успехами на фронте.

Какова ситуация на поле боя?

Как рассказал военный, в одном населенном пункте есть остановка, где россияне проводили логистические действия. Только возле этой остановки насчитали около 30 тел оккупантов. А на некоторых позициях они буквально ходят по телам своих военных. И это для них абсолютно нормально.

Логистика у них на минимальном уровне, если вообще не отсутствует. Судя по личным наблюдениям, около 70%-90% раненых оккупантов умирают. Назад они вернуться не могут, потому что командиры гонят их вперед любой ценой.

К сожалению, должны признать, что противник продвигается достаточно активно. Но точно платит за это нереалистичную цену. Мы стараемся всегда спасти каждого бойца. А россиянам это безразлично. Они могут пустить 2-3 солдат, чтобы те принесли что-то на позицию. И безразлично, что два из них могут умереть. Это похоже на "зомбиленд",

– сказал военный.

К примеру, только на линии обороны бригады "Рубеж" удалось подсчитать не менее 1500 уничтоженных оккупантов в течение последних месяцев. Трудно даже представить, сколько их на самом деле было уничтожено.

Это полторы бригады пехоты, которые были стерты в абсолютный ноль. А сколько техники уничтожено на нашем направлении. Это просто нерациональные потери. Мне трудно представить, чем россиянин мотивирован идти вот так на смерть? Только абсолютным страхом. Если не выполнит задание, то его обнулят свои,

– отметил военный.

Потери России: кратко