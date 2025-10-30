Назад повернутися не можуть: у бригаді "Рубіж" шокували варварськими методами росіян

Російські окупанти дійсно повільно просуваються на фронті. При цьому втрати ворога дійсно колосальні. Інколи стаються історії, які буквально кидають в шок.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, на деяких ділянках фронту буквально десятками лежать тіла росіян. Втрати у них дійсно безпрецедентні відповідно до успіхів на фронті.

Яка ситуація на полі бою?

Як розповів військовий, в одному населеному пункті є зупинка, де росіяни проводили логістичні дії. Лише біля цієї зупинки нарахували близько 30 тіл окупантів. А на деяких позиціях вони буквально ходять по тілах своїх військових. І це для них абсолютно нормально.

Логістика у них на мінімальному рівні, якщо взагалі не відсутня. Судячи з особистих спостережень, близько 70%-90% поранених окупантів помирають. Назад вони повернутися не можуть, бо командири гонять їх вперед за всяку ціну.

На жаль, маємо визнати, що противник просувається досить активно. Але точно платить за це нереалістичну ціну. Ми намагаємося завжди врятувати кожного бійця. А росіянам це байдуже. Вони можуть пустити 2-3 солдат, щоб ті принесли щось на позицію. І байдуже, що два з них можуть померти. Це схоже на "зомбіленд",

– сказав військовий.

До прикладу, лише на лінії оборони бригади "Рубіж" вдалося підрахувати щонайменше 1500 знищених окупантів упродовж останніх місяців. Важко навіть уявити, скільки їх насправді було знищено.

Це півтори бригади піхоти, які були стерті в абсолютний нуль. А скільки техніки знищено на нашому напрямку. Це просто нераціональні втрати. Мені важко уявити, чим росіянин вмотивований йти ось так на смерть? Тільки абсолютним страхом. Якщо не виконає завдання, то його обнулять свої,

– зазначив військовий.

Втрати Росії: коротко