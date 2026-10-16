О перспективах украинского подхода для западных союзников говорится в колонке для CEPA заместительницы председателя УЦБС и координаторки Центра поддержки рекрутинга Олеси Горяйновой.

От наращивания потенциала к результатам

По словам Горяйновой, вместо централизованного распределения в стране формируется гибкая система.

Новая модель основана на личном выборе и профессиональных навыках кандидатов, что позволяет подразделениям Сил обороны конкурировать за самых мотивированных специалистов.

Такой подход способствует эффективному пополнению и удержанию человеческого капитала в армии.

С 2024 года УЦБС поддерживает переход Украины к добровольной и децентрализованной системе военного рекрутинга в партнерстве с Минобороны и подразделениями.

Центр помогает бригадам развивать собственные рекрутинговые возможности, сочетая развитие коммуникаций, привлечение аналитической экспертизы и социологических исследований. За это время удалось улучшить показатели рекрутинга подразделений-партнеров на 122%.

Показательны результаты опроса Центра, которые свидетельствуют, что больше всего на решение вступить в армию влияет фактор доверия к будущему командиру и подразделению (44% респондентов) и четкое понимание должности и функций (34%).

Осознавая это, бригады активно развивают собственный бренд, соревнуясь за внимание новых кандидатов. Например, подразделения вроде батальона "Птицы Мадяра", бригад "Азов", "Холодный Яр" и "Ахиллес" активно развивают свое присутствие в СМИ и коммуникацию.

Новый подход носит очень персонализированный характер.

Медик с псевдонимом "Бантик" рассказала, что после публикации резюме получила звонки от различных бригад. "В условиях военного времени, когда можно было бы ожидать централизованных приказов, я почувствовала, что меня слышат", – отметила она, выбрав 152-ю отдельную егерскую бригаду из-за доверия к рекрутеру.

Еще одним шагом для привлечения новой аудитории стало расширение возможностей для женщин. В частности, действует специальная программа отбора и подготовки специалисток по беспилотным системам Сухопутных войск ВСУ "Drone Force".

Трансформация службы и возвращение бойцов

В июне 2026 года началась комплексная трансформация военной службы, предусматривающая установление четких сроков службы, повышение денежного довольствия и набор иностранцев.

Одновременно с введением контрактов с четкими сроками положительное влияние оказала и программа упрощенного возвращения из СОЧ, которая длилась до 20 сентября 2026 года. Инициатива касалась военнослужащих, у которых самовольное оставление части было зафиксировано до 12 июня того же года.

По данным Минобороны, возможность самостоятельно выбрать подразделение без ожидания в батальоне резерва способствовала возвращению тысяч бойцов, что сопоставимо с численностью личного состава примерно двух–трех бригад.

Украинский подход меняет традиционную парадигму комплектования войск. По данным социологических исследований УЦБС, осведомленность о возможностях рекрутинга растет, а кандидаты стремятся присоединиться к конкретному подразделению и командиру на самостоятельно выбранную должность.

Мотивация к военной службе в значительной степени зависит от преодоления ключевых демотиваторов – неопределенности и недоверия. В условиях усиления угроз безопасности со стороны России украинский опыт развития военного рекрутинга становится ценным примером для партнеров в вопросах привлечения граждан в вооруженные силы.