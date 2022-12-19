Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, понятно, что Владимир Путин приехал в Минск обсуждать вопросы войны. Ожидать можно чего угодно.

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Встреча диктаторов

Результат визита российского диктора Владимира Путина в Минск сложно предсказать. С одной стороны понятно, что речь пойдет о войне, а с другой неизвестно о чем именно, ведь круг вопросов может быть достаточно широк.

Возможно, он (Путин – 24 канал) хочет задействовать белорусскую оборонную промышленность, потому что российская уже не тянет, возможно он хочет с их территории активнее "швырять" по нам ракетами, возможно, он хочет с их территории заводить войска, возможно все,

– сказал Кирилл Сазонов.

По словам военнослужащего, северное направление хорошо защищено, ведь его собратья, имеющие опыт, оружие и все необходимое для уничтожения врага находятся на позициях в направлении Беларуси и ждут возможного нападения. В случае повторения попытки наступать из Беларуси, россиян и белорусов будет ждать уничтожения.

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Политолог убежден, что если белорусская армия решит присоединиться к россиянам и напасть на Украину, то ее ресурсов хватит на 1–2 месяца.

Если зайдет без боевого опыта белорусская армия, то того количества, которое у них есть, хватит на месяц максимум на два. И больше не будет такого успешного продвижения в Киев, они закончатся быстрее, наши их просто сожрут,

– заверил Сазонов.

Военный также предусмотрел, что в случае повторной попытки наступления из Беларуси ВСУ не придется дополнительно перетаскивать войска по другим направлениям, поскольку на белорусском направлении есть достаточное количество профессиональных и мотивированных военных для отражения атаки.

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