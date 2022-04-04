В целом Резников отметил несколько особенных людей. По его словам, это командование нашей армии.

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В первую очередь – это Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, которые стоят перед Украиной. А они огромные,

– подчеркнул министр.

Он также назвал особенными членов команды Залужного. Среди них – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и генерал-полковник Николай Балан, начальник Генерального штаба ВСУ, Герой Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Также говорится и обо всех офицерах Генштаба.

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