Руйнація системи військового обліку далась взнаки у 2014 – 2015 і стала однією зі слабких ланок обороноздатності держави. Тому, актуальним є питання відновлення та удосконалення системи військового обліку. Власне, це і відбувається.

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Зради нема

Закон, про удосконалення військового обліку прийнятий ще навесні, і голосували за нього представники всіх фракцій, окрім ОПЗЖ.

Наказ 313, розроблений Міноборони на виконання згаданого Закону, був погоджений декількома відомствами сектору безпеки та оборони.

Військовий облік жінок існував і раніше. Постанова КМУ від 1994 року визначала майже 40 професій (тобто далеко не лише медики), які були підставою для постановки жінок військовий облік.

Сімейний стан, наявність дітей, особисті обставини – все це враховується. Військовий облік – це не призов і не мобілізація.

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Від 2014 року було кілька хвиль мобілізації і жодна жінка не була мобілізована поза її волею.

Втім, у нас багато жінок, які готові у разі крайньої необхідності долучитись і допомагати Україні за своєю спеціальністю, якщо вона споріднена з військово-обліковою, і виникне потреба саме у таких професійних навичках.

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Тому військовий облік – це, у тому числі, завчасна готовність держави до різних сценаріїв розвитку подій, це важливий процес зміцнення обороноздатності. Це розуміння професійного потенціалу держави. І, власне, це про нашу спільну безпеку, безпеку наших дітей.

Процедури

Питання спрощення всіх процедур постановки на облік зараз опрацьовується, в тому числі і "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

Сам список професій зараз додатково вивчається та аналізується фахівцями різних силових структур, бо це стосується не лише Міноборони та ЗСУ, а й інших відомств сектору безпеки та оборони.

Щодо штрафів – опрацьовується питання їх відміни.

Інтерв'ю Ганни Маляр – дивіться відео