Одна из ТОС-1 "Буратино" уже никогда не нанесет ущерба украинцам

В войне против Украины оккупанты пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. Враг бьет из ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованной версии ТОС-1А "Солнцепек".

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Украинские воины бригады имени князя Романа Великого уничтожили одну из таких систем. Они заверили, что эта ТОС-1 "Буратино" уже никогда не нанесет ущерба украинцам.

"Княжеские воины об этом позаботились!", – говорится в сообщении.



Уничтоженная ТОС-1 "Буратино" / Фото украинских военных



Уничтоженная ТОС-1 "Буратино" / Фото украинских военных



Уничтоженная ТОС-1 "Буратино" / Фото украинских военных