Об этом в эфире 24 канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он подтвердил, что поставки вооружения будут увеличиваться, потому что боеприпасы иссякают.

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Среди современнейшего оружия Запада, которое пока не дают Украине, есть ракеты, истребители 5 поколения и т.д. По словам специалиста, такого оружия немало у Соединенных Штатов, Великобритании и в Европе.

Война бы закончилась через 24 часа, если бы появилось такое вооружение Запада. Это привело бы к катастрофе в российской армии,

– подчеркнул Фейгин.

Российский правозащитник объяснил, что в таком случае непонятно, чем ответил бы Владимир Путин. Однако он предположил, что у Запада есть план по уничтожению путинского режима.