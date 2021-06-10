Дуже радує, що росте частка прихильників такого визначення: на Півдні – від 22 до 31%, а на Сході – від 24 до 33%. Очевидно, що хотілося б більше, але тенденція радує.

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У цьому дослідженні є ще один важливий момент

Українці готові йти на компроміси для встановлення миру, але не на всі, тобто ми добре почали відрізняти компроміси, навіть важкі, від поступок агресору.

Після закриття каналів Медведчука хотілося б бачити системний діалог з тими, хто їх дивився – не так, щоб вимкнули й про людей забули, а щоб переконати.

Фанатів Путіна, що є справжнім лідером ОПЗЖ, ні в чому не переконаєш, але інших – дуже важливо. Якщо один замислиться, то добре, а тисяча – це вже успіх.

Україні готові до компромісів задля закінчення війни / Фото 24 канал

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Ну і врешті-решт слід вирішити питання з доступом наших громадян на окупованих територіях до українських каналів. А то ми все закодували й тепер тільки думаємо, що далі.

Війна за мізки дуже складна, але без неї не виграти війну за Україну.