Бои на фронте / Коллаж 24 Канала
Беспилотники все больше меняют характер войны. Военные сталкиваются с постоянной угрозой с воздуха, а опасность может возникнуть даже тогда, когда ее не удается вовремя заметить. Из-за этого боевые задачи становятся еще сложнее, а нагрузка на бойцов возрастает.
О том, как беспилотники изменили ситуацию на фронте, почему стало сложнее выполнять боевые задачи и продолжают ли россияне наступать, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.
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Как дроны изменили войну на фронте
Шизик отмечает, что беспилотные системы стали одним из самых серьезных вызовов для военных. По его словам, даже физически подготовленный и опытный боец не может быть защищен от угрозы с воздуха.
Количество беспилотников на фронте растет, а их присутствие затрудняет выполнение боевых задач.
Они очень мешают, ведь небо контролируется, и даже если ты хороший штурмовик, сильный и выносливый, может прилететь FPV-дрон и убить тебя
Опасность может возникнуть даже тогда, когда военный не слышит беспилотника.
Они могут заметить тебя, даже если ты их не слышишь, а затем начинается обстрел и другие угрозы. Это очень тяжело
По словам бойца, по сравнению с прошлым годом работать стало сложнее. Война все больше зависит от беспилотных систем, которые создают постоянную опасность для военных.
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Продолжают ли россияне наступать
Шизик также рассказал об активности российских военных.
Сейчас они не так активны, как в прошлом году. Люди, которых уже отправили туда, фактически не могут вернуться. Даже раненые остаются на позициях
Украинские подразделения пытаются сдерживать россиян, однако ситуация на фронте остается сложной. Боец подчеркивает, что оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на опасность и потери. Несмотря на сложные условия, украинские военные продолжают выполнять задачи и сдерживать противника.
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