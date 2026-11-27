О том, как беспилотники изменили ситуацию на фронте, почему стало сложнее выполнять боевые задачи и продолжают ли россияне наступать, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.

Adv

популярные видео

Как дроны изменили войну на фронте

Шизик отмечает, что беспилотные системы стали одним из самых серьезных вызовов для военных. По его словам, даже физически подготовленный и опытный боец не может быть защищен от угрозы с воздуха.

Количество беспилотников на фронте растет, а их присутствие затрудняет выполнение боевых задач.

Они очень мешают, ведь небо контролируется, и даже если ты хороший штурмовик, сильный и выносливый, может прилететь FPV-дрон и убить тебя– рассказал боец.

Опасность может возникнуть даже тогда, когда военный не слышит беспилотника.

Они могут заметить тебя, даже если ты их не слышишь, а затем начинается обстрел и другие угрозы. Это очень тяжело– пояснил он.

Реклама

По словам бойца, по сравнению с прошлым годом работать стало сложнее. Война все больше зависит от беспилотных систем, которые создают постоянную опасность для военных.

Полное интервью с бойцом: смотреть видео

Продолжают ли россияне наступать

Шизик также рассказал об активности российских военных.

Сейчас они не так активны, как в прошлом году. Люди, которых уже отправили туда, фактически не могут вернуться. Даже раненые остаются на позициях– отметил военный.

Украинские подразделения пытаются сдерживать россиян, однако ситуация на фронте остается сложной. Боец подчеркивает, что оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на опасность и потери. Несмотря на сложные условия, украинские военные продолжают выполнять задачи и сдерживать противника.