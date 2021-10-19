Кроме того, они проталкивают ключевой сигнал общественности – декларирование нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России. О том, в чем же опасность пророссийских сил в Украине, 24 канал разбирался вместе с экспертами.
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Российский вектор в украинском парламентаризме
Политолог Максим Джигун напомнил, что все годы независимости Украины и задолго до этого наше государство находилось под влиянием Российской Федерации. Он отметил, что собственно годы проживания в Советском Союзе и были направлены на то, чтобы Украина оставалась составной частью России.
В это, пояснил эксперт, вкладывали огромные средства и после обретения Украиной независимости. В частности, если посмотреть на историю украинского парламентаризма, то можно наблюдать, что "во всех без исключения складах парламента и всех каденциях пророссийский фактор оставался".
Самое удивительное, что после того, как Украина прошла Майдан, и когда подавляющее большинство украинского общества сказало, что хочет удаляться от России, все равно в виде различных "обломков" отдельных фракций и подкупленных депутатов, российский вектор все же оставался на повестке дня украинского государства.
Коммунистическая партия Украины на протяжении длительного времени официально действовала и удерживала лидирующие позиции в парламенте. В частности представители этой политсилы получали наибольший мандат доверия среди избирателей на парламентских выборах 1994 и 1998 годов.
Катализатором окончательного падения авторитета Компартии стали события революции достоинства в 2014 году. КПУ была запрещена в Украине в 2015 году по решению Киевского Окружного административного суда. А окончательно ее запретили в 2016 году постановлением Высшего административного суда Украины.
На парламентских выборах 2019-го года самой большой пророссийской партией в Украине, которая прошла в парламент, стала "Оппозиционная платформа – За жизнь". От так называемого восточного фланга она единственная, кто имеет свое представительство в Верховной Раде – 44 народных депутата.
Что касается партии, которая сейчас есть – "Оппозиционная платформа – За жизнь". На уровне риторики она четко, системно отрабатывает месседжи Кремля. Медведчук до санкций, которые были введены в начале этого года, контролировал ряд телеканалов, по которым эти месседжи системно распространялись в Украине.
В чем опасность пророссийских сил
Максим Джигун объяснил, что работая по "кремлевским методичкам", пророссийские силы в Украине пытаются смешивать правду с фейком, создавать полярные точки зрения в украинском обществе и заставить рядового украинца усомниться в проевропейском векторе Украины.
То есть, это абсолютная практика, которая наблюдается у российских СМИ, когда пропагандисты пытаются смешивать, казалось бы, какие-то откровенные факты с абсолютными манипуляциями. Это придает информации "серой окраски", которая и не правда, и не откровенная ложь, что очень опасно с точки зрения того, что вызывает различные противостояния внутри государства и размывает границы правды,
– отметил политолог.
По словам эксперта, в эпохе постправды, когда подача и способ информации имеют гораздо большее влияние, чем сами факты, это несет глобальную опасность. И этим манипулируют пророссийские силы. Например, уточнил он, вопросом языка. Ведь на Востоке Украины – это один из ключевых факторов для того, чтобы "эти пророссийские силы проходили дальше в высшие эшелоны власти и пытались мысленно бороться за права русскоязычных".
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Вторжение во многие страны мира, особенно в государства восточного европейского региона со стороны России, происходило не в последнюю очередь на основе языковой политики. Следующая тема, которой удачно манипулируют пророссийские силы – вопрос НАТО и европейской интеграции Украины, добавил политолог.
То есть, вещи, которые напрямую угрожают России и делают ее слабой в своем влиянии на Украину. Первоначально эти силы активизируются пророссийским фактором. И в этом есть глобальная и, по моему мнению, одна из главных опасностей, которая сейчас есть в Украине,
– добавил Джигун.
Кроме того, пророссийские силы влияют на экономическую и энергетическую украинскую безопасность и способность. Сколько бы Украина не пыталась бороться с проявлениями поощрения так называемой "газовой иглы" со стороны России, пока оттуда сбежать не удалось.
С одной стороны, на это есть объективные причины. А именно – невозможность перейти на альтернативные виды энергетики и развивать их. С другой стороны – из-за российского влияния, которое наблюдается в виде различных призывов, скидок, предложений о продолжении сотрудничества и остальных вещей.
Медийное влияние пророссийских сил
Максим Джигун отметил, что опасность заключается и в воздействии пророссийских сил через СМИ. По его словам, несмотря на блокирование отдельных пророссийских телеканалов, все равно влияние российского нарратива остается, но оно интегрировано в другие медиа в виде "джинсы", попыток косвенного гибридного влияния на некоторые и проукраинские медиа.
Это все прослеживается через отдельных сторонников, которые пишут разные продажные материалы, сюжеты, которые время от времени появляются в украинском медийном пространстве. И очень часто эта опасность не проявляется в вопросах озвучивания тезисов в пользу наших взаимоотношений с Россией,
– добавил Джигун.
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Что работает в пользу Москвы
По словам политолога, это могут быть и другие темы, которые влияют на пользу Москвы. Например, тема взаимоотношений Украины с Венгрией или Румынией, "с которыми у нас есть другие проблемы на основе паспортизации украинцев или попыток перетягивания к себе рабочей силы, или использования наших недр, что в принципе является проблемой, но проблемой между нашим государством и конкретными другими".
Попытка вызвать ненависть и полярные мнения идет на пользу российской пропаганды. То есть, опасность пророссийского фактора и пророссийских сил в Украине заключается в том, чтобы сделать Украину слабой, зависимой от России, не в состоянии, приостановить евроатлантические, европейские интеграционные процессы и как результат сделать ее зависимой от Кремля,
– отметил эксперт.
В пользу Москвы работает несколько тем / Фото с фейсбука Максима Джигуна
Максим Джигун отметил, что присутствие пророссийских сил в региональной власти, в региональных органах местного самоуправления и на национальном уровне глобально влияют на ситуацию в Украине.
Россия очень заинтересована в том, чтобы в Украине развивать коррупцию, заниматься деятельностью, которая подрывает судебную ветвь власти. То есть, действовать гибридно, нестандартно и в как можно большем количестве сфер общественной жизни, чтобы подорвать Украину изнутри. Все эти опасности проявляются в повседневной жизни. Я не говорю, что только из-за России у нас есть проблемы, но это важный фактор,
– уточнил он.
"Задача Кремля – уничтожить имидж Украины как демократического государства"
Петр Бурковский подчеркнул, что с точки зрения Конституции и закона, поскольку Украина – демократическое государство, ограничение свободы слова или политической деятельности пророссийских сил может привести к негативным последствиям и сыграть "на руку" Кремлю.
Если Украина будет считаться "не демократическим государством", то это повредит поддерживанию партнерских отношений с западными государствами. Когда речь идет о подталкивании к каким-то радикальным действиям на уровне: "давайте кого-то запретим", "кого-то ущемим" – это наоборот может играть на руку России,
– отметил аналитик.
Кроме того, что у России есть задача распространять свой нарратив и свои месседжи на территории Украины, гораздо более важная задача для Кремля – уничтожить имидж Украины как демократического государства и таким образом подорвать доверие наших западных союзников, добавил эксперт. Поэтому украинской власти нужно четко соблюдать закон. Это касается не только, например, корпоративного управления, избирательного законодательства, соблюдения верховенства права. А в том числе и взаимоотношений между властью и оппозицией.
Когда Зеленский закрывал эти телеканалы, это были не только полномочия СНБО, но и понимание этих действий и невозражение со стороны западных государств, что очень важно. В идеальном мире было бы хорошо, если бы таких политических сил не было, но в реальном мире нам нужно делать выбор между авторитаризмом и демократией,
– добавил Бурковский.
По словам аналитика, если мы делаем выбор в пользу демократии, то, к сожалению, в том виде, в котором сейчас есть пророссийские силы в Украине – "ОПЗЖ", "Партия Шария", которая получила голоса и прошла в ряд местных советов, группы депутатов других партий, исповедующих пророссийские взгляды, не должны были бы работать в государственных органах. Но Украине нужно работать с этими рисками другим способом, не силовым.
Сторонники "русского мира"
Петр Бурковский отметил, что представителей с пророссийскими силами выбирают избиратели и граждане, исповедующие соответствующие взгляды. В отличие от России, в Украине можно иметь разные взгляды на жизнь и разные взгляды на то, что хорошо, а что плохо.
Из тех социологических исследований, которые мы проводим, особенно последние несколько лет, мы видим, что ядро таких людей наших сограждан, которых можно назвать жесткими сторонниками "русского мира" – 10 – 12%. Это люди, которых никогда не убедишь. Это люди, которые считают, что Путин – самый лучший лидер, распад СССР – это была трагедия,
– добавил он.
Российско-украинский шоу-бизнес как фактор влияния
В этой статистике есть люди как пожилого возраста, так и молодежь. Еще около 15 – 20% верят или разделяют определенные отдельные месседжи "русского мира". Наибольшей угрозой, по мнению аналитика, для контроля над этой группой является российский шоу-бизнес, в частности, для молодежи. Ключевая опасность в шоу-бизнесе Российской Федерации – это то, что там есть украинские исполнители, творчество которых ведется на русском языке.
Они проталкивают нарративы "русского мира". Эти люди могут быть зависимы от российских спецслужб, потому что их творчество и доходы зависят от того, будут ли они допущены на российский рынок. То есть, позволят ли им давать концерты, позволят ли им крутить их песни в эфирах радиостанций, показывать клипы на телеканалах. Поэтому гораздо большей угрозой является украинско-российский шоу-бизнес,
– добавил эксперт.
Это люди, которые якобы украинцы, но пытаются работать на две страны. Именно из-за них, по мнению Петра Бурковского, российские спецслужбы будут пытаться влиять на молодежь, на другие группы населения, на их поведение и выбор.
По словам Бурковского, необходимо вводить законодательные ограничения, запрещать подрывную деятельность российского шоу-бизнеса и даже поставить перед выбором украинских деятелей, чтобы они определялись – давать концерты в России или в Украине.
В России вся деятельность – концертная или эта трансляция проходит через соответствующие министерства. Просто надо выбрать: "Если хотите работать в РФ – работайте, но вам придется давать четкие объяснения или даже может идти речь о финансовых санкциях за такую работу". Это надо начинать, надо делать, но с обсуждением экспертов, ибо границы здесь не четкие и размытые,
– добавил аналитик.
Надо законодательно работать с самой аудиторией, творчеством, шоу-бизнесом и объяснять, почему нельзя. Сама подготовка перед окончательным принятием законодательного решения может длиться несколько лет, добавил эксперт.
Петр Бурковский считает, что артистам стоит выдвинуть ультиматум – выступления в Украине или России / Фото Демократических инициатив
"Этими людьми можно управлять, если бы была политическая воля"
Петр Бурковский отметил, что "заходят в парламент не столько для того, чтобы продвигать интересы России как для того, чтобы решать свои бизнес дела". С точки зрения государства, говорит аналитик, этими людьми можно управлять, если бы была политическая воля, а также уменьшать их желание "заигрывать" с Россией.
Все инструменты для этого у государства есть. Главное понимать – для чего, каким образом, в какой последовательности, с кем работать и какими методами,
– добавил эксперт.
Экономическое влияние России
Петр Бурковский подчеркнул, что Украина до сих пор остается зависимой от российского газа, от поставок российского угля и угля из оккупированных территорий через Россию в Украину.
На днях снова начнется разговор о том, переживем ли мы зиму без импорта российской или белорусской электроэнергии. У нас, к сожалению, до сих пор в Украине работает несколько российских банков. Это большая проблема. Владелец любого российского банка, если он даже частный, зависит от России,
– уточнил он.
Именно поэтому украинской власти стоит последовательно и полностью "изгнать все российские финансовые структуры и очистить, удалить российский бизнес из украинской экономики". Кроме того, надо посмотреть, кто из украинских крупных бизнесменов (олигархов) далее зависит от российского рынка. Эти люди также должны попасть под санкции. И их политическое и экономическое влияние "должно быть минимизировано или уничтожено полностью".
Без этого трудно говорить, что мы действительно боремся с российским влиянием. То есть, если мы не боремся с российским шоу-бизнесом, российским экономическим влиянием, то возникает большой вопрос – ради чего проливается кровь на Донбассе? Ради того, чтобы российский банк дальше зарабатывал деньги в Украине?
– подчеркнул аналитик.
Борьба с пророссийской системой
Максим Джигун уверен, что путем борьбы с пророссийской системой, в первую очередь является образование, начиная с садика и заканчивая образованием взрослых людей через разумную и качественную проукраинскую пропаганду в том числе.
А также через фактчекинг, через объективное освещение новостей, через повышение качества журналистики, через развитие системы наших книг, через изменение методики преподавания в школах и вузах. Это глобальный пласт, который является более стратегическим, чем тактическим, но в перспективе 10 – 15 лет он должен дать очень хорошие плоды,
– отметил политолог.
Следующий фактор – это реформа судебной ветви власти, которая сделает невозможным влияние принятия решений на высшем уровне, "поскольку любые назначения, любые реформы, изменения в Украине связаны с судебной ветвью власти и уже анекдоты ходят", что нет такого решения, которое нельзя было бы отменить через Печерский суд "или какой-то другой в Украине".
По словам Максима Джигуна, нужно создать действительно независимую судебную ветвь власти, которая будет подконтрольна только закону и объективным оценкам ситуаций. Еще одним фактором, который уменьшит влияние Российской Федерации является борьба с коррупцией, поскольку Москва вкладывает "огромные ресурсы для того, чтобы подкупать чиновников, разветвлять свою сеть в парламенте, чтобы принимались голосования тем способом, который выгоден для нее".
На все эти факторы нужно реагировать уже сейчас. Что касается более локальных вещей, то это медийный фактор. Должно появляться больше проукраинского качественного контента. А система общественного вещания должна быть более агрессивной на территориях восточного региона, где у нас больше всего проблем,
– добавил Джигун.
Он отметил, что Украина должна объединять общество, чтобы уменьшать вопросы, которые могут поляризовать наших граждан. По его словам, следует усиливать украинскую идентичность и делать Украину сильной. Весь этот комплекс мер, возможно, и не избавит от российского влияния в ближайший год или два, но значительно усложнит выживание пророссийских сил в Украине.