Кроме того, они проталкивают ключевой сигнал общественности – декларирование нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России. О том, в чем же опасность пророссийских сил в Украине, 24 канал разбирался вместе с экспертами.

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Российский вектор в украинском парламентаризме

Политолог Максим Джигун напомнил, что все годы независимости Украины и задолго до этого наше государство находилось под влиянием Российской Федерации. Он отметил, что собственно годы проживания в Советском Союзе и были направлены на то, чтобы Украина оставалась составной частью России.

В это, пояснил эксперт, вкладывали огромные средства и после обретения Украиной независимости. В частности, если посмотреть на историю украинского парламентаризма, то можно наблюдать, что "во всех без исключения складах парламента и всех каденциях пророссийский фактор оставался".

Самое удивительное, что после того, как Украина прошла Майдан, и когда подавляющее большинство украинского общества сказало, что хочет удаляться от России, все равно в виде различных "обломков" отдельных фракций и подкупленных депутатов, российский вектор все же оставался на повестке дня украинского государства. Максим Джигун Политолог

Коммунистическая партия Украины на протяжении длительного времени официально действовала и удерживала лидирующие позиции в парламенте. В частности представители этой политсилы получали наибольший мандат доверия среди избирателей на парламентских выборах 1994 и 1998 годов.

Катализатором окончательного падения авторитета Компартии стали события революции достоинства в 2014 году. КПУ была запрещена в Украине в 2015 году по решению Киевского Окружного административного суда. А окончательно ее запретили в 2016 году постановлением Высшего административного суда Украины.

С 1991-го и до выборов 2012 года в Украине постепенно выработалась дуальная электоральная система, когда условных прозападных и пророссийских избирателей было примерно поровну.

На парламентских выборах 2019-го года самой большой пророссийской партией в Украине, которая прошла в парламент, стала "Оппозиционная платформа – За жизнь". От так называемого восточного фланга она единственная, кто имеет свое представительство в Верховной Раде – 44 народных депутата.

Что касается партии, которая сейчас есть – "Оппозиционная платформа – За жизнь". На уровне риторики она четко, системно отрабатывает месседжи Кремля. Медведчук до санкций, которые были введены в начале этого года, контролировал ряд телеканалов, по которым эти месседжи системно распространялись в Украине. Петр Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы"



В чем опасность пророссийских сил

Максим Джигун объяснил, что работая по "кремлевским методичкам", пророссийские силы в Украине пытаются смешивать правду с фейком, создавать полярные точки зрения в украинском обществе и заставить рядового украинца усомниться в проевропейском векторе Украины.

То есть, это абсолютная практика, которая наблюдается у российских СМИ, когда пропагандисты пытаются смешивать, казалось бы, какие-то откровенные факты с абсолютными манипуляциями. Это придает информации "серой окраски", которая и не правда, и не откровенная ложь, что очень опасно с точки зрения того, что вызывает различные противостояния внутри государства и размывает границы правды,

– отметил политолог.

По словам эксперта, в эпохе постправды, когда подача и способ информации имеют гораздо большее влияние, чем сами факты, это несет глобальную опасность. И этим манипулируют пророссийские силы. Например, уточнил он, вопросом языка. Ведь на Востоке Украины – это один из ключевых факторов для того, чтобы "эти пророссийские силы проходили дальше в высшие эшелоны власти и пытались мысленно бороться за права русскоязычных".

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Вторжение во многие страны мира, особенно в государства восточного европейского региона со стороны России, происходило не в последнюю очередь на основе языковой политики. Следующая тема, которой удачно манипулируют пророссийские силы – вопрос НАТО и европейской интеграции Украины, добавил политолог.

То есть, вещи, которые напрямую угрожают России и делают ее слабой в своем влиянии на Украину. Первоначально эти силы активизируются пророссийским фактором. И в этом есть глобальная и, по моему мнению, одна из главных опасностей, которая сейчас есть в Украине,

– добавил Джигун.

Кроме того, пророссийские силы влияют на экономическую и энергетическую украинскую безопасность и способность. Сколько бы Украина не пыталась бороться с проявлениями поощрения так называемой "газовой иглы" со стороны России, пока оттуда сбежать не удалось.

С одной стороны, на это есть объективные причины. А именно – невозможность перейти на альтернативные виды энергетики и развивать их. С другой стороны – из-за российского влияния, которое наблюдается в виде различных призывов, скидок, предложений о продолжении сотрудничества и остальных вещей.

Медийное влияние пророссийских сил

Максим Джигун отметил, что опасность заключается и в воздействии пророссийских сил через СМИ. По его словам, несмотря на блокирование отдельных пророссийских телеканалов, все равно влияние российского нарратива остается, но оно интегрировано в другие медиа в виде "джинсы", попыток косвенного гибридного влияния на некоторые и проукраинские медиа.

Это все прослеживается через отдельных сторонников, которые пишут разные продажные материалы, сюжеты, которые время от времени появляются в украинском медийном пространстве. И очень часто эта опасность не проявляется в вопросах озвучивания тезисов в пользу наших взаимоотношений с Россией,

– добавил Джигун.

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Что работает в пользу Москвы

По словам политолога, это могут быть и другие темы, которые влияют на пользу Москвы. Например, тема взаимоотношений Украины с Венгрией или Румынией, "с которыми у нас есть другие проблемы на основе паспортизации украинцев или попыток перетягивания к себе рабочей силы, или использования наших недр, что в принципе является проблемой, но проблемой между нашим государством и конкретными другими".

Попытка вызвать ненависть и полярные мнения идет на пользу российской пропаганды. То есть, опасность пророссийского фактора и пророссийских сил в Украине заключается в том, чтобы сделать Украину слабой, зависимой от России, не в состоянии, приостановить евроатлантические, европейские интеграционные процессы и как результат сделать ее зависимой от Кремля,

– отметил эксперт.

В пользу Москвы работает несколько тем / Фото с фейсбука Максима Джигуна Максим Джигун отметил, что присутствие пророссийских сил в региональной власти, в региональных органах местного самоуправления и на национальном уровне глобально влияют на ситуацию в Украине. Россия очень заинтересована в том, чтобы в Украине развивать коррупцию, заниматься деятельностью, которая подрывает судебную ветвь власти. То есть, действовать гибридно, нестандартно и в как можно большем количестве сфер общественной жизни, чтобы подорвать Украину изнутри. Все эти опасности проявляются в повседневной жизни. Я не говорю, что только из-за России у нас есть проблемы, но это важный фактор,

– уточнил он. "Задача Кремля – ​​уничтожить имидж Украины как демократического государства" Петр Бурковский подчеркнул, что с точки зрения Конституции и закона, поскольку Украина – демократическое государство, ограничение свободы слова или политической деятельности пророссийских сил может привести к негативным последствиям и сыграть "на руку" Кремлю. Если Украина будет считаться "не демократическим государством", то это повредит поддерживанию партнерских отношений с западными государствами. Когда речь идет о подталкивании к каким-то радикальным действиям на уровне: "давайте кого-то запретим", "кого-то ущемим" – это наоборот может играть на руку России,

– отметил аналитик. Кроме того, что у России есть задача распространять свой нарратив и свои месседжи на территории Украины, гораздо более важная задача для Кремля – уничтожить имидж Украины как демократического государства и таким образом подорвать доверие наших западных союзников, добавил эксперт. Поэтому украинской власти нужно четко соблюдать закон. Это касается не только, например, корпоративного управления, избирательного законодательства, соблюдения верховенства права. А в том числе и взаимоотношений между властью и оппозицией. Когда Зеленский закрывал эти телеканалы, это были не только полномочия СНБО, но и понимание этих действий и невозражение со стороны западных государств, что очень важно. В идеальном мире было бы хорошо, если бы таких политических сил не было, но в реальном мире нам нужно делать выбор между авторитаризмом и демократией,

– добавил Бурковский. По словам аналитика, если мы делаем выбор в пользу демократии, то, к сожалению, в том виде, в котором сейчас есть пророссийские силы в Украине – "ОПЗЖ", "Партия Шария", которая получила голоса и прошла в ряд местных советов, группы депутатов других партий, исповедующих пророссийские взгляды, не должны были бы работать в государственных органах. Но Украине нужно работать с этими рисками другим способом, не силовым.

Сторонники "русского мира"

Петр Бурковский отметил, что представителей с пророссийскими силами выбирают избиратели и граждане, исповедующие соответствующие взгляды. В отличие от России, в Украине можно иметь разные взгляды на жизнь и разные взгляды на то, что хорошо, а что плохо.

Из тех социологических исследований, которые мы проводим, особенно последние несколько лет, мы видим, что ядро ​​таких людей наших сограждан, которых можно назвать жесткими сторонниками "русского мира" – 10 – 12%. Это люди, которых никогда не убедишь. Это люди, которые считают, что Путин – самый лучший лидер, распад СССР – это была трагедия,

– добавил он.

Российско-украинский шоу-бизнес как фактор влияния

В этой статистике есть люди как пожилого возраста, так и молодежь. Еще около 15 – 20% верят или разделяют определенные отдельные месседжи "русского мира". Наибольшей угрозой, по мнению аналитика, для контроля над этой группой является российский шоу-бизнес, в частности, для молодежи. Ключевая опасность в шоу-бизнесе Российской Федерации – это то, что там есть украинские исполнители, творчество которых ведется на русском языке.

Они проталкивают нарративы "русского мира". Эти люди могут быть зависимы от российских спецслужб, потому что их творчество и доходы зависят от того, будут ли они допущены на российский рынок. То есть, позволят ли им давать концерты, позволят ли им крутить их песни в эфирах радиостанций, показывать клипы на телеканалах. Поэтому гораздо большей угрозой является украинско-российский шоу-бизнес,

– добавил эксперт.

Это люди, которые якобы украинцы, но пытаются работать на две страны. Именно из-за них, по мнению Петра Бурковского, российские спецслужбы будут пытаться влиять на молодежь, на другие группы населения, на их поведение и выбор.

Подобные заявления могут быть замаскированы, эмоционально не окрашены и выглядеть естественно, но на самом деле это будет четкая отработка программы ФСБ по воздействию на избирательные настроения в Украине. Например, "Не голосуйте за кандидата икс, потому что он против мира, он за насилие" или "он грязный, коррумпированный". Таким образом, Москва будет моделировать избирательное поведение людей в Украине.

По словам Бурковского, необходимо вводить законодательные ограничения, запрещать подрывную деятельность российского шоу-бизнеса и даже поставить перед выбором украинских деятелей, чтобы они определялись – давать концерты в России или в Украине.

В России вся деятельность – концертная или эта трансляция проходит через соответствующие министерства. Просто надо выбрать: "Если хотите работать в РФ – работайте, но вам придется давать четкие объяснения или даже может идти речь о финансовых санкциях за такую ​​работу". Это надо начинать, надо делать, но с обсуждением экспертов, ибо границы здесь не четкие и размытые,

– добавил аналитик.

Надо законодательно работать с самой аудиторией, творчеством, шоу-бизнесом и объяснять, почему нельзя. Сама подготовка перед окончательным принятием законодательного решения может длиться несколько лет, добавил эксперт.