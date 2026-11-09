События могут развиваться стремительно, – представитель России в ООН пригрозил Европе войной

Его слова передают пропагандистские российские СМИ.

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Новые угрозы со стороны России

Судя по выступлению, Небензя традиционно возложил всю ответственность за возможную эскалацию на европейские государства.

Россия не стремится к вооруженному столкновению с Европой, однако если она сама развяжет войну, события могут развиваться стремительно– пригрозил Небензя.

Постоянный представитель России в ООН также прокомментировал вопрос о завершении войны в Украине. По словам Небензи, Москва не согласится на замораживание войны, если, по ее мнению, такой сценарий позволит "сохранить угрозы российской безопасности".

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится масштабное соглашение, которая не будет ограничиваться урегулированием войны в Украине, а охватит всю Европу. Он также выразил убеждение, что дипломатических договоренностей удастся достичь в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предупредил о рисках предложенной Трампом новой системы безопасности для Европы. Он подчеркнул, что нельзя допустить попыток Москвы расколоть европейский континент.