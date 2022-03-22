Соответствующую информацию обнародовал спикер Госдепа Нед Прайс. Это случилось 21 марта – на 26 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Путин не демонстрирует готовности остановиться

В Госдепе США заявили, что Россия осуществляет "жестокие и хладнокровные бомбардировки в Украине", которые приносят смерть и разрушения.

По словам Прайса, президент Владимир Зеленский и народ Украины продолжают демонстрировать силу и мужество в борьбе против России.

Мы знаем, что дипломатия требует от обеих сторон искреннего и добросовестного участия, но президент Путин не демонстрирует готовности остановить атаку. Мы знаем, что эта война идет не по плану Путина. Быстрая победа была заблокирована Украиной,

– заявил Прайс.

Более того в Госдепе США пояснили, что Владимир Зеленский "ясно дал понять, что он открыт к дипломатическому решению".

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