Следует отметить, что подобные заявления от ХАМАС раздаются уже не в первый раз. Однако пока никаких обменов заложниками или пленными не происходило.

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Обейда отметил, что в настоящее время в Секторе Газа находится от 200 до 250 заложников среди израильских граждан после начала боевых действий 7 октября 2023 года. Он подчеркнул, что окончательного подсчета нет из-за "безопасности и практических трудностей".

В своем заявлении представитель ХАМАС также рассказал, что 200 заложников точно находятся "в руках военного формирования". В то же время остальные 50, по его словам, содержатся "фракциями сопротивления и в других местах".

Он также сказал, что "иностранные заложники – наши гости" и пообещал "защитить их и освободить, когда это позволяют условия". Обейда подчеркнул, что угроза израильской наземной операции в Газе "нас не пугает, и мы готовы к ней", а также назвал израильского заложника, якобы убитого во время израильской бомбардировки за последние несколько часов.

Кроме того, бывший политический лидер ХАМАС Халед Машаль заявил в недавнем интервью, что сейчас в израильских тюрьмах содержится около 6 тысяч палестинских заключенных. Машаль также безоговорочно хвастается тем, что ХАМАС владеет достаточным количеством заложников, включая высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ в Газе, чтобы обеспечить освобождение всех палестинских заключенных.

Машаль утверждал, что жители Газы не покинут свою родину, ссылаясь на потенциальные негативные последствия для национальной безопасности Египта и угрозу Иордании. Он подразумевает, что массовый побег палестинцев в соседнюю страну может создать прецедент для Западного берега.

Машаль "высоко оценил" действия ливанской террористической группировки Хезболла в противостоянии с Израилем, признавая их проактивную позицию. Однако он подчеркивает, что ХАМАС нуждается в усилении поддержки для эффективного противодействия израильским силам и достижения своих целей.

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