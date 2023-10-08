Фанат "русского мира" Андрей Руденко хотел выдать российский Т-90М "Прорыв" за израильский танк "Меркава". На это обратил внимание украинский блогер и журналист Денис Казанский.
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Что наговорил приспешник Кремля
Руденко распространил в своих соцсетях видео, на котором Силы обороны уничтожают Т-90М "Прорыв" вместе с российскими оккупантами. Вражеский пропагандист утверждал, что это якобы израильский танк "Меркава". Он попытался высмеять еврейских военных и заявил, что их технику уничтожает ХАМАС. Более того, российский военкор попытался натянуть на этот фейк кремлевскую выдумку о том, что Украина якобы продала оружие палестинским боевикам, которые недавно атаковали Израиль. Для большего "правдоподобия" он еще и приплел к этому "бандеровцев".
А между тем "лучшие" танки в мире ХАМАС сжигает один за одним. И причем делают они (палестинские боевики – 24 Канал) это украинским оружием, которое им продали бандеровцы,
– написал Руденко.
Как отреагировал Казанский
Украинский журналист высмеял российского пропагандиста. Он отметил, что Руденко нашел в наших телеграм-каналах видео уничтожения новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", выдал его за подрыв израильской "Меркавы" и в результате поиздевался над гибелью своих же танкистов.
И все это ради лживого вброса о том, что ХАМАС якобы воюет оружием из Украины. Поистине, нет ничего более жалкого и позорного, чем российский военкор,
– заявил Казанский.
На самих кадрах можно увидеть, как Силы обороны ударили по российскому танку. Попадания были настолько мощными, что куски Т-90М подлетели высоко вверх, а от самой бронетехники почти ничего не осталось, не говоря уже об экипаже.
Мощное уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв": видео из соцсетей
Россия распространяет вброс об Украине и ХАМАС
- Вскоре после атаки ХАМАС на Израиль кремлевские пропагандисты создали фейк о том, что палестинские боевики будто бы воюют оружием из Украины. Российские оккупанты путались в собственной лжи и сначала утверждали, что у задержанных еврейскими военными террористов якобы нашли украинские противотанковые гранатометы, а затем заявляли, что у боевиков якобы были только снаряды для них.
- Минобороны Украины недавно опровергло вражеский вброс. В оборонном ведомстве напомнили, что союзники и партнеры Киева тщательно следят за перемещением своей помощи ВСУ (вооружением и военной техникой).
- Напомним, что у Кремля хорошие отношения с ХАМАС. Об этом 24 Каналу недавно сообщал политолог Тарас Загородний. Эксперт также указывал на прямой интерес России в войне в Израиле.