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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
БЛОГ Светлана Залищук
Бывший народный депутат, сооснователь движений Центр UA, Чесно, РПР

Война Коломойского против Украины продолжается: чего ждать дальше?

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Игорь Коломойский
Игорь Коломойский / pravda.com.ua

Парламент таки опередил Верховный Суд. Закон о банках есть. И "прикормленные" решение украинских судов теперь не смогут быть поводом для возврата банку.

Дефолт відміняється. МВФ надасть Україні кредит. Це втримає макрофінансову стабільність на цей час.

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Це також розблокує фінанси ЄС. (Ще в грудні на Раді Асоціації Україна-ЄС нам говорили: "Так, ви виконали всі умови отримання коштів, але дамо лише після МВФ".

І це хороший сигнал нашим міжнародним друзям: за цим байопіком стежили багато керівників західних держав. На жаль, надто довго довелося стежити.

Але є багато "але".

Це явно не кінець війни з Коломойським. Є ще, до речі, Конституційний Суд.

І казус в тому, що така досить нормальна ворожа частина стоїть під знаменами армії, яка нібито йому ж і оголосила війну. Партія влади не здатна сама ухвалювати закони, які мають рятувати життя країни. Добре, що в Раді є трохи людей з совістю. І трохи людей, які є ситуативними опонентами Коломойського.

Добре, звісно, що наші міжнародні партнери дочекалися хороших новин. Але час чекання підняв не одну дружню брову і став частиною відповіді на питання про відносини Зе і Ко. Це не те, що скажуть в очі на зустрічі в Берліні. Але це те, що лягатиме в стратегії різних держав – політичні, фінансові, безпекові, а далі в різні рішення, які зрештою нам будуть подобатися менше.

Автор: Светлана Залищук
Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Банки Игорь Коломойский МВФ Конституционный суд Публикации
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