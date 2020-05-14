Война Коломойского против Украины продолжается: чего ждать дальше?

Дефолт відміняється. МВФ надасть Україні кредит. Це втримає макрофінансову стабільність на цей час. Читайте також: Рада вистраждали антиколомойський закон: але чому це ще не кінець?

Це також розблокує фінанси ЄС. (Ще в грудні на Раді Асоціації Україна-ЄС нам говорили: "Так, ви виконали всі умови отримання коштів, але дамо лише після МВФ".

І це хороший сигнал нашим міжнародним друзям: за цим байопіком стежили багато керівників західних держав. На жаль, надто довго довелося стежити.

Але є багато "але".

Це явно не кінець війни з Коломойським. Є ще, до речі, Конституційний Суд.

І казус в тому, що така досить нормальна ворожа частина стоїть під знаменами армії, яка нібито йому ж і оголосила війну. Партія влади не здатна сама ухвалювати закони, які мають рятувати життя країни. Добре, що в Раді є трохи людей з совістю. І трохи людей, які є ситуативними опонентами Коломойського.

Добре, звісно, що наші міжнародні партнери дочекалися хороших новин. Але час чекання підняв не одну дружню брову і став частиною відповіді на питання про відносини Зе і Ко. Це не те, що скажуть в очі на зустрічі в Берліні. Але це те, що лягатиме в стратегії різних держав – політичні, фінансові, безпекові, а далі в різні рішення, які зрештою нам будуть подобатися менше.