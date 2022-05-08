Война теперь навсегда

Я могу полагаться только на анализ данных, на свое понимание картины происходящего во время и после этой войны. Поэтому в скорый мир я не верю, его не будет, несмотря на нашу победу. Дождь надолго.

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Пока Россия будет существовать как государственное образование, а я не вижу предпосылок для ее исчезновения, мы не сможем спать спокойно. Пока в России будет хоть один стратегический ракетоносец, хоть одна установка, способная стрелять на большие расстояния, хоть одна подлодка или крейсер, несущий ракеты, война для нас не закончится.

Никто – ни Путин, ни следующий за ним российский диктатор – не простят нам публичное унижение и поражение. Нам не забудут публичное превращение "второй армии мира" в толпу насильников, мародеров и лузеров – отличный сеанс разоблачений вышел при участии родных ВСУ.

Нам не забудут разрушенные планы, нам не забудут мировую поддержку и ленд-лиз, нам не забудут то, что именно мы выбили из рук России нефтяной и газовый меч, которым они шантажировали Европу.

Украина обречена стать вторым Израилем

Мы за эти два месяца не только показали миру, что мировая система безопасности сломана, мы еще и вытащили на свет истинную причину этого. Показали миру звериную морду настоящего агрессора, привыкшего прятаться за внешне благообразной личиной.

Россия, с которой мы сорвали маску, никогда этого не простит. Да и плевать. Надо просто учиться жить по-новому, в новых реалиях.

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Прежней жизни нет и не будет, какие бы мирные договоры и под какие гарантии не подписывались. Мы оказались в центре переформатирования мироздания по новым принципам, и нам нужно не пролюбить свой шанс найти в этой схеме свое место. Помним, что на форпосте не бывает безопасно. Никогда.

Живем дальше, как живет Израиль: сильными, вооруженными, готовыми в любой момент ответить ударом на удар.

Враг будет разбит, победа будет за нами! Гарантии – это хорошо. Гаубицы и ПВО – лучше. Верим в ВСУ и в Украину!

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