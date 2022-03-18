Война обостряет ощущение того, что действительно важно. То, что она сломала старые планы, вовсе не означает, что не нужно строить новые. Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины.

Важно Зеленский обратился к украинцам в 23 день войны

Именно поэтому там решили провести опрос, чтобы узнать о плане людей после победы Украины.

"Наш Facebook и Instagram до сих пор наполняется вашими комментариями. Реальные планы реальных людей. Наполненных верой и оптимизмом на скорейшую победу! Уверены, этим планам суждено осуществиться очень скоро", – отметили в сообщении Министерства обороны Украины.

Какие планы у людей после победы Украины:

"Поеду в освобожденный Крым отдыхать".

"Сдам кровь для раненых".

"Напишу песню о Победе и наших славных воинах".

"Обниму каждого, кто защищает матушку Украину".

"Обниму своего сыночка".

Планы украинцев / Фото Министерство обороны Украины

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