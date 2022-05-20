Страна-террорист взяла мир на "прицел" голода

Украинские аграрии страдают. Страдает украинская экономика. Страдает украинская гривна без валютной выручки.

Советуем Психология трусов и подонков: почему Россия напала на Украину

Страдают и покупатели украинского зерна, ведь к мировой инфляции, рекордной за 40 лет, добавляется еще и дефицит. Усугубляет ситуацию засуха в южном полушарии, что уже уменьшило мировой урожай.

В мире заговорили об угрозе голода. Социальные потрясения. Новый кризис мигрантов. Вполне возможно, что война Путина станет пресловутым черным лебедем для мировой экономики.

Россия не была бы Россией, если бы она не начала шантажировать цивилизованный мир. Мол, пока не снимете санкции – не разблокируем порты. И заодно ворует украинское зерно на оккупированных территориях.

Ни дать ни взять государство-террорист. Угрожает мировым голодом для снятия с себя санкций. Угрожает убить миллионы людей, дестабилизировать жизнь сотен миллионов жизней и десятки стран.

Хотя ничего нового. Ведь Россия в последние месяцы постоянно ведет себя, как шахид-смертник, обмотанный ядерными боеголовками.

Два способа приструнить Россию

Какое еще преступление против мира не совершил Путин, интересно? В этом случае он и Китаю жизнь портит, кстати. Что сделает мир? А посмотрим. Вот в ООН готовы к переговорам с террористами. Но что там взять. Хорошо, что санкции вводили не они. В этом случае их импотентность даже на пользу.

А в США знают, что переговоры с террористами не ведутся. Что сделает Вашингтон? США: ок, в эту игру могут играть двое. По сообщению Reuters, Пентагон рассматривает возможность предоставить Украине противокорабельные ракеты. Мощные противокорабельные ракеты. Чтобы порты разблокировались как сами по себе.

Второе направление – разделяй и властвуй. И опять-таки – не только Россия может играть в эту игру. Как пишет Wall Street Journal, Вашингтон ведет переговоры с Лукашенко: он пропускает украинское зерно в балтийские порты – ему снимают санкции на его калийные удобрения.

Обратите внимание Доверяйте своим: сложнее всего в переговорах с россиянами еще впереди

В конце концов не только Россия постоянно пытается разъединить Запад. А кто лучше, чем Лукашенко знает, что вовремя предать – это не предать, это предсказать. Тем более если Запад объединен вокруг ценностей, за которые и бьется Украина, то у Лукашенко их нет. Хотя, первый вариант, с ракетами, честно говоря, выглядит более симпатично.

И снова в России выбор между принятием реальности сейчас и унижением позже. Может, для российской пропаганды было бы приятнее, чтобы туда прибыл флот НАТО и решал вопросы. Тогда можно сказать, что против НАТО воюют. Но опять не доставляют им такого удовольствия.

И, как показывает опыт последних месяцев, если Россия может выбрать путь публичного унижения, она его обязательно изберет.

Басни для слепых россиян

И да, Россия шантажирует весь мир голодом. Неужели рядовые россияне одобряют? А рядовым россиянам скармливают две басни.

О главном К Путину приезжали самые дорогие психиатры

Басня №1

Злостное империалистическое Запад хочет устроить Украине Голодомор и собирается вывезти украинское зерно, поэтому россияне даже защищают братский народ.

Басня №2

Все сообщения о голоде связаны с тем, что Россия гордо отказывается продавать свое зерно. И его просят продавать российское зерно.

И рядовые россияне обманываться рады. Ну а что, кому хочется жить в стране, угрожающей всему миру голодом. Кому захочется жить в стране-террористке. Которая не только периодически намекает на угрозу ядерной зимы для всего мира, но и прямо угрожает уморить голодом миллионы людей.

Актуальное – в Украине уже начались проблемы с гречкой: смотрите видео