Европейский Союз рассматривает режим Александра Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне России в Украине.

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Режим Лукашенко в Беларуси – соагрессор

Соответствующее заявление Евросоюза прозвучало на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 7 марта в Вене, Австрия. Главные тезисы этого заявления:

война Путина в Украине – это грубое нарушение норм международного права, а также устава ООН,

эта война расшатывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Резолюция Генассамблеи ООН, принятая на прошлой неделе, продемонстрировала единство международного сообщества, которое одним фронтом выступило против агрессивной войны России в Украине.

Россия при участии режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который определяют как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения в Украине.

Европейский Союз требует от России немедленно прекратить военные действия в Украине, вывести свои войска с территории страны и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, официальная Москва должна отказаться от распространения дезинформации и кибератак.

В ЕС повторно призвали Беларусь не поддерживать агрессию России против Украины и придерживаться собственных международных обязательств. Евросоюз без колебаний поддерживает право государства Украина на самооборону, как и попытки ВСУ по защите территориальной целостности и народа Украины согласно статье 51 Устава ООН.