Перелом в войне может произойти осенью

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что США являются безоговорочными лидерами относительно наличия в арсенале ударной авиации – настоящего оружия современности, которое пока в полной мере еще не работало на фронте войны России против Украины.

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Они обладают разнообразной техникой, начиная от массового и наиболее распространенного в мире истребителя-перехватчика класса F16 и заканчивая суперразработками F35. И теоретически правительство США может передавать Украине даже такие машины. Черник считает, что рано или поздно мы их получим.

Американская система очень интересна. Это маховик, который долго запускается, но уже как запустится в полную силу, остановить его будет невозможно.

– объяснил он.

По словам военного эксперта, сейчас ленд-лиз находится на начальной стадии своего комплексного развертывания и ориентировочно на начало – середину осени он выйдет на свои максимальные мощности. В это время, по мнению Черники, следует ожидать перелома в этой фазе войны.

Однако он отметил, что предусматривать ход боевых действий с Россией крайне трудно, потому что это "мерзкий непрогнозируемый противник, играющий без правил". К тому же враг имеет просто огромные запасы артиллерии и боеприпасов к ней, а также является едва ли не первым государством в мире по бронетехнике. И, конечно, он будет все это использовать.

"И если условно тот же T-62 или T-55 – это очень старое и некачественное оружие, но я бы напомнил, что оно стреляет и убивает. Такая суровая реальность", – констатировал эксперт.

Поэтому утверждать, что перелом в войне произойдет обязательно – это слишком громко. Однако оптимистичным рабочим сценарием является то, что предпосылки для этого начнут складываться в конце лета – начале осени.

Я бы очень не хотел, чтобы мы все вместе впали в ловушку иллюзии, что победа будет завтра. Это неверно. К сожалению, это противоборство надолго, потому что оно экзистенциально и для них,

– призвал Петр Черник.

Военный эксперт Черник спрогнозировал, когда ждать перелома в войне: смотрите видео