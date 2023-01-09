Если учитывать те решения, которые принимали в части мобилизации военно-пром комплекса – они направлены на распространение нарратива "великая отечественная война". Об этом 24 Канала сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Современная война – война технологий

По такому принципу они якобы организовали всю промышленность Советского союза, чтобы та штамповала танки, которые были "непобедимыми". Впрочем, мы знаем, что Т-34 сравнивать с, например, немецкими танками – не приходится.

Такой нарратив будут продолжать использовать для того, чтобы мобилизовать силы. Коррупционная составляющая и научно промышленный сектор не способен выполнить тот заказ, который Путин ставит перед собой. Если характеризовать структуру российской экономики – она очень импортозависима от комплектующих,

– объясняет экономический эксперт.

Фактически, продолжает он, она сырьевая. Она не может производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью и ориентируется на поставку ископаемых источников энергии. Это приносит безумные прибыли, но не обеспечивает ей достаточный уровень обороноспособности. Яркий пример – производство ракет. Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что россияне уже используют свой стратегический запас.

"А теперь возникает риторический вопрос: что дальше? Не случайно Путин недавно ездил в Беларусь, где он пытался ко всему процессу военно-промышленный комплекс Беларуси", – отмечает Клочок.

Разумеется, есть разные мнения по поводу того, насколько он будет эффективен, но такая идея есть с 2010 года – тогда ее очень активно продвигал эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Но Лукашенко – при всей его "сволочности" и непорядочности – остается при своих интересах. Белорусы не разрешили этого сделать.

Возможностей нет, друзья. Конечно, я бы не сбрасывал с рычагов компонент Китая, который может помочь в части комплектующих. Но у Китая есть немало своих проблем на международной арене. Я далек от мнения о том, что он будет снабжать товарами двойного назначения военно-промышленный комплекс России,

– говорит Клочок.

Есть желание, есть производственные возможности, но не из чего это делать – из самой нефти это не сделать. Следует упомянуть историю с самолетами, которые россияне экспроприировали у лизинговых компаний в начале полномасштабного вторжения. "Они знали фатальность последствий, но тупо унесли их. Был огромный скандал, о котором сейчас забыли", – говорит эксперт.

Это касается абсолютно всех отраслей. Россияне не вырабатывают ничего своего. Впрочем, они пообещали представить отечественный УАЗ с электродвигателем. "Я извиняюсь, это что? Они просто насмехаются сами над собой", – акцентирует Валерий Клочок.

По мнению экономического и политического эксперта, технически обеспечить войну в Украине россияне не могут. Сегодня мы видим, что происходит на фронте: с помощью современных технологий борются с количеством мобилизованных.

Сейчас война идет не количество на количество, а качество против количества. Это сейчас доказывают России, и она рушится в рейтингах армий. Сколько угодно можно перестраивать российскую экономику, но сейчас не время Холодной войны. Это совсем другие вещи,

– утверждает Клочок.

Интересный пример, добавляет он, это Корейская война, в которой Советский Союз участвовал. Тогда воевали именно тем видом вооружением, которое было современным на 40 – 50-е годы. Они действительно могли противостоять сбоям США. "Сегодня – это небо и земля", – подытожил Валерий Клочок.

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