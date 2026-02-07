"Есть проблемы": Зеленский предполагает, что Путин может поставить войну в Украине на паузу
- Президент Зеленский предположил, что Путин может поставить войну на паузу из-за финансовых и кадровых проблем в России.
- Россия сталкивается с бюджетным дефицитом и теряет значительное количество военных, что может повлиять на решение о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что диктатор России Владимир Путин может рассматривать паузу в войне. У России возникает немало проблем, которые мешают им продолжать войну в Украине.
Растут финансовые проблемы, в частности значительный бюджетный дефицит. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о возможной паузе в войне?
По словам Зеленского, по данным украинской разведки и отчетов российского Центробанка, дефицит бюджета России в 2025 год превышал 100 миллиардов долларов, хотя в отчетах указано лишь более 80 миллиардов. Часть выплат была перенесена на текущий год, что уменьшило официальные цифры.
Президент также обратил внимание на проблемы в российской армии. Уровень пополнения личного состава составляет около 40 тысяч человек в месяц, но не все они направляются на передовую. В то же время Россия ежемесячно теряет 30 – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.
По прогнозу Зеленского, в ближайшие месяцы Россия может потерять 100 – 120 тысяч военных на передовой, а дефицит кадров и денег не позволит быстро его восполнить.
Президент подчеркнул, что Путину придется принимать жесткие решения. Одним из вариантов является большая мобилизация, которая станет необратимым процессом и будет иметь значительное влияние на российское общество и самого президента России.
Я не верю, что он остановит войну в ближайшее время,
– сказал Зеленский.
Что известно о потерях России в войне с Украиной?
Украинские силы поразили нефтебазу "Балашово" в Саратовской области и несколько военных объектов на оккупированных территориях. Поражены пункты управления беспилотниками, скопления войск и реактивная система залпового огня. Масштабы потерь россиян пока уточняются.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных, а ежедневные потери составляют 1000 – 1100 человек. В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, что привело к дефициту в 8 618 человек.
Силы обороны окружили около 50 российских оккупантов в Купянске в Харьковской области. Украинские военные проводят разведывательно-штурмовые действия, уменьшая количество оккупантов ежедневными обстрелами и ударами дронов.