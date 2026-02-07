"Є проблеми": Зеленський припускає, що Путін може поставити війну в Україні на паузу
- Президент Зеленський припустив, що Путін може поставити війну на паузу через фінансові та кадрові проблеми в Росії.
- Росія стикається з бюджетним дефіцитом та втрачає значну кількість військових, що може вплинути на рішення про мобілізацію.
Президент України Володимир Зеленський припустив, що диктатор Росії Володимир Путін може розглядати паузу у війні. У Росії виникає чимало проблем, які заважають їм продовжувати війну в Україні.
Зростають фінансові проблеми, зокрема значний бюджетний дефіцит. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський прокоментував вимоги Росії визнати Крим російським
Що сказав Зеленський про можливу паузу у війні?
За словами Зеленського, за даними української розвідки та звітів російського Центробанку, дефіцит бюджету Росії у 2025 рік перевищував 100 мільярдів доларів, хоча у звітах вказано лише понад 80 мільярдів. Частина виплат була перенесена на поточний рік, що зменшило офіційні цифри.
Президент також звернув увагу на проблеми у російській армії. Рівень поповнення особового складу становить близько 40 тисяч осіб на місяць, але не всі вони направляються на передову. Водночас Росія щомісяця втрачає 30 – 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими.
За прогнозом Зеленського, у найближчі місяці Росія може втратити 100 – 120 тисяч військових на передовій, а дефіцит кадрів і грошей не дозволить швидко його заповнити.
Президент наголосив, що Путіну доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Одним із варіантів є велика мобілізація, яка стане незворотним процесом і матиме значний вплив на російське суспільство та самого президента Росії.
Я не вірю, що він зупинить війну у найближчий час,
– сказав Зеленський.
Що відомо про втрати Росії у війні з Україною?
Українські сили вразили нафтобазу "Балашово" в Саратовській області та декілька військових об'єктів на окупованих територіях. Уражено пункти управління безпілотниками, скупчення військ та реактивну систему залпового вогню. Масштаби втрат росіян наразі уточнюються.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб. У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, що призвело до дефіциту у 8 618 осіб.
Сили оборони оточили близько 50 російських окупантів у Куп'янську на Харківщині. Українські військові проводять розвідувально-штурмові дії, зменшуючи кількість окупантів щоденними обстрілами та ударами дронів.