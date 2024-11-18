24 Канал пишет со ссылкой на сообщение Бориса Джонсона, что эти заявления политик сделал накануне 1000-го дня войны.

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Что сказал Джонсон об Украине

Бывший британский премьер назвал отличной новостью то, что президент США Джо Байден наконец дал украинцам разрешение использовать ракеты ATACMS против российских баз.

Кроме того, пришло время предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы в этом конфликте, предоставив им кредит вроде ленд-лиза в размере 500 миллиардов долларов, который они будут в состоянии вернуть,

– заявил Борис Джонсон.

Он также отметил, что Великобритания и Франция должны немедленно симметрично принять решение об использовании крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Более того, Джонсон поднял вопрос о том, куда принадлежит Россия на самом деле.

Это означает, что мы должны иметь мужество и логику, чтобы предоставить украинцам гарантии безопасности, в которых они нуждаются, и объявить дату в ближайшем будущем, когда Украина вступит в НАТО,

– заявил бывший премьер.

По его словам, именно эти действия убедят Путина, что он сделал огромную ошибку, начав свое вторжение, и что он никогда не сможет покорить украинский народ. Только тогда, когда Россия по-настоящему осознает это, мир вернется в Украину.